«So etwas tut weh»

Faber & Co.

Auch diese Musikerinnen und Musiker haben berühmte Eltern.

Faber

Besonders am Anfang seiner Karriere wurde der Zürcher nur ungern auf seinen Vater, den erfolgreichen italienischen Cantautore Pippo Pollina, angesprochen. Und auch seine Schwester, die Teil des Duos Steiner & Madlaina ist, mag nicht gross über die Verwandtschaft plaudern.



Eliot Sumner

Auch Stings Tochter Eliot Sumner wollte erst nicht mit ihrem Promi-Papa in Verbindung gebracht werden – und entschied sich deshalb für einen in die Irre führenden Künstlernamen. Als I Blame Coco schaffte sie es 2010 in die Charts. Mittlerweile veröffentlicht die 29-Jährige unter dem Pseudonym Vaal Musik.



The Strokes

Gleich zwei Mitglieder dieser Nullerjahre-Band haben berühmte Eltern: Sänger Julian Casablancas Vater John hat Elite Model Management gegründet, seine Mutter ist das dänische Model Jeanette Christiansen. Und der Papa von Gitarrist Albert Hammond Jr. hat «It Never Rains in Southern California» gesungen.



Enrique Iglesias

Julio Iglesias war Torwart bei Real Madrid. Als Sänger verkaufte der Spanier über 300 Millionen Tonträger und wurde fast 400-mal mit Gold und Platin ausgezeichnet. Ganz so erfolgreich ist sein Sohn, der Schmusesänger Enrique Iglesias, noch nicht.



Miley Cyrus

Miley Cyrus wurde in den Nullerjahren mit der Disney-Fernsehserie «Hannah Montana» bekannt. Zum Cast gehörte auch ihr Vater, der Sänger und Schauspieler Billy Ray Cyrus. Übrigens: Superstar Dolly Parton ist Miley Cyrus’ Gotti.



Norah Jones

Norah Jones ist die Tochter des Sitar-Virtuosen Ravi Shankar. In Interviews erzählte die mehrfache Grammy-Preisträgerin jedoch, dass ihr Vater in ihrer Kindheit kaum eine Rolle gespielt habe.



Robin Thicke

Trotz aller Sexismuskritik war «Blurred Lines» 2013 ein internationaler Superhit. Geschrieben und produziert haben ihn Pharrell Williams und Robin Thicke. Letzterer ist der Sohn des mittlerweile verstorbenen kanadischen Singer-Songwriters, Moderators und Schauspielers («How I Met Your Mother») Alan Thicke.