So klingt die Schweiz

Zeal & Ardor



Passen Soul, Gospel und Metal zusammen? Ja, findet Zeal-&-Ardor-Gründer Manuel Gagneux. Der Basler lässt sich von Bands wie ­Mayhem und Burzum inspirieren, mag aber auch Crooner wie Tom Waits. Nach einer Tour durch die Staaten und Auftritten an Festivals wie Primavera und Wacken veröffentlichte Zeal & Ardor das zweite Album: «Stranger Fruit».



Fr 20 Uhr

Dynamo, Wasserwerkstr. 21

www.dynamo.ch



Lea Lu



Im Mai 2017 hat Lea Lu das reduzierte Album «Rabbit» veröffentlicht. Jetzt interpretiert es die Zürcher Singer-Songwriterin live mit befreundeten Musikerinnen und Musikern. Darunter sind auch Mariana Bühring und Andreas Tschopp.



Eines von Lea Lus früheren Songs: «Toi Et Moi». Video: YouTube/LeaLuVEVO



Sa 20.30 Uhr

Moods, Schiffbaustr. 6

www.moods.club



Th. Hoffmann



Th. Hoffmann ist gelernter Mauer, Zürcher, Dichter und Musiker. Er ist mit ­ seiner Band Acapulco Stage Divers unterwegs, veröffentlicht aber auch alleine Alben. Sein aktuelles Solowerk hat Th. Hoffmann live aufgenommen und heisst «Alphabet der Nacht». Die melancholischen Lieder erinnern teilweise an Gisbert zu Knyphausen.



Mo 20.20 Uhr

El Lokal, Gessnerallee 11

www.ellokal.ch



Knuts Koffer



«Jeste li za plocu s plesnom glazbom?», fragt das neue Album von Knuts Koffer. Der Titel und alle Songtexte sind auf Serbokroatisch. Nicht, dass Frédéric Zwicker und seine Bandmitglieder diese Sprache beherrschen: Der Musiker und Schriftsteller hat die Lyrics mit einem Sprachführer zusammengeschustert. Der Rapperswiler weiss jetzt aber, wie sein Balkan-Album auf Deutsch heissen würde: «Soll ich eine Tanzmusikplatte auflegen?»



Rapperswiler, die auf Serbokroatisch rappen: Knuts Koffer. Video: YouTube/Knuts Koffer



Do 20 Uhr

Exil, Hardstr. 245

www.exil.cl



Puts Marie



Zwei Jahre lang traten Puts Marie nicht live auf. Hat die Pause die Bieler verändert? Vor der aktuellen Tour beschwichtigte Frontmann Max Usata die besorgten Fans: «Laut, vulgär und skurril sind unsere Konzerte nach wie vor.» Auch der Sound ist noch immer eine wilde Mischung aus Rock, Punk und Folk.



Do 20.30 Uhr

Moods, Schiffbaustr. 6

www.moods.club



Livia Rita



Livia Rita lebt im Toggenburg, in London und in einer bunten Fantasiewelt: Unbekümmert kombiniert die junge Schauspielerin, Komponistin und Sängerin Pop mit Klassik, Electronica und New Wave. Wild, mysteriös und überraschend.



Bunte Fantasiewelt: Livia Rita. Video: YouTube/Livia Rita



Do 20 Uhr

Sender, Kurzgasse 4

www.gds.fm/sender



