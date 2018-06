Sonne, Bass und Party

Stephan Bodzin

Seit sein Debüt «Liebe ist ...» erschienen ist, sind elf Jahre vergangen. Die Gefühle sind geblieben: Noch immer macht der Deutsche mit viel «Herzblut» – so heisst sein eigenes Label – Techno. «Ohne Musik wäre ich nicht ich», sagte der 48-Jährige kürzlich in einem Interview.

16 Uhr



Die Liebe ist geblieben: «Liebe ist...» von Stephan Bodzin. Quelle: YouTube/Moulyy

Edu Imbernon Aus den traurig-entschleunigten Songs von The XX einen Clubhit machen? Schwierig, aber Edu Imbernon schaffte es mit seinem Remix von «Crystalised». Der erfolgreiche spanische Produzent, DJ und Labelbesitzer hat sich auf den Mix aus Electronica, House und Indie spezialisiert.

24 Uhr



Hat The XX gecovert: Edu Imbernon. Quelle: YouTube/Haus of Gold

Rodriguez JR.

Rodriguez Jr. heisst eigentlich Olivier Mateu und kommt aus Frankreich. Über zehn Stunden täglich sitzt er in seinem Studio an seinem Vintage-Equipment. Verstaubt klingt der Sound des House- und Techno-Produzenten trotzdem nicht, dessen Debütalbum «Bittersweet» im Winter 2011 bei Mobilee erschienen ist.

22.30 Uhr



Liebt Vintage, ist aber nicht verstaubt: Rodriguez JR. Quelle: YouTube/mobilee

Ame

Wer als Pseudonym «Seele» wählt, darf keinen Kommerz-House machen. Das wissen auch die Produzenten Kristian Beyer und Frank Wiedemann. 2003 veröffentlichten die beiden Berliner als Ame ihre erste Maxi-Single. Bekannt wurde das Duo ein Jahr später mit dem Track «Rej»: Dieser schaffte es im Groove Magazine auf den zweiten Platz. Seit letztem Jahr treten Beyer und Wiedemann auch zusammen auf, vorher bestritten sie DJ-Sets jeweils alleine.

23 Uhr



Erfolgstrack: «Rej» von Ame. Quelle: YouTube/Defected Records

Sa — 13 Uhr

Horn Richterswil

Eintritt 64 Franken

www.thelakefestival.ch



(Züritipp)