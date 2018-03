Starke Gefühle

Serienmacher lieben jene Songwriter, mit deren zurückhaltenden Liedern jede traurige Szene herzzerreissend wird. So laufen die sanften Songs des Amerikaners Noah Gundersen bei der beliebten Teenie-Liebes-Serie «Vampire Diaries» sowie den beiden erfolgreichen Krimidramen «Sons of Anarchy» und «The Following».

Gundersen ist in einer musikalischen Familie aufgewachsen, doch seine streng christlichen Eltern verboten ihren vier Kindern weltliche Musik. Die gottesfürchtigen, aber zuversichtlichen Lieder christlicher Künstler gefielen Gundersen nicht. «Alternative Rock entsprach eher meiner Stimmung», so der mittlerweile 28-Jährige. 2008 gründete er mit Freunden und seiner jüngeren Schwester die Band The Courage, die in verschiedenen Cafés Washingtons auftrat. Bereits ein Jahr später veröffentlichte er seine zweite Solo-EP. Das Debütalbum «Ledges» (2014) behandelte Themen wie Tod, zerbrochene Beziehungen – und Glaube. In Interviews betont Gundersen immer wieder, dass er kein Christ, aber spirituell sei.

Auf seinem letztjährigen Album «White Noise» wurde Gundersen ungestümer. Die Gitarren sind rockiger, die Bässe treibender. Thematisch widmet sich der Musiker dem «White Noise», der sensorischen Reizüberflutung. Vielleicht auch jener nach einem Serienmarathon?

Mo — 2100

Bogen F

Viaduktstr. 97

www.bogenf.ch

Eintritt 25 Franken

Support: Long Tall Jefferson