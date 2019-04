Sven Regener singt in Oerlikon

Gut, wenn es in unruhigen Zeiten noch Konstanten gibt: Die Band Element of Crime ist so eine und macht auch auf dem neusten Album «Schafe, Monster und Mäuse» überhaupt keine Anstalten, das zu ändern. Die zwölf Rock-Chansons rinnen aus den Lautsprechern, melancholisch wie eh und je. Dauer: auch mal fünf Minuten.

Kaum eine bezieht sich seit je so gnadenlos immer wieder auf sich selbst wie diese deutsche Band. Nicht nur musikalisch, auch inhaltlich. So ist «Karin, Karin» wieder da, die wir schon aus «Da wo du bist bin ich nie» kennen.

Seit 33 Jahren gibt es diesen Element-of-Crime-Kosmos, voll von ikonischen Berliner Orten, Leben, Liebe und Leid. Besungen von Sven ­Regeners rauer Stimme, manchmal auch von der regenerschen Trompete untermalt. Langweilig könnte das sein, würden die Songs den Anfälligen unter uns nicht immer und immer wieder das Herz erweichen und die Texte nicht selbiges erwärmen.

Sven Regener und Jakob Ilja von Element of Crime im Interview. Video: YouTube/Gusto - Ablass für Massenkultur

«Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin» möchte Regener dieses Mal ein Gummibär sein, denn «da gibts die ­gelben und die roten, das sind alles Vollidioten, ich hätte Tausende Kollegen, wir müssen uns nicht gross bewegen». Was will man da schon erwidern?

