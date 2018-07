Tanzen am See – und an der Bahnhofstrasse

Unashamed DaypartyStrozzi’s Strandhaus

Seestr. 146, 8704 Herrliberg

Seine Unashamed Party geht bereits in die fünfte Saison: Der Auftakt fand Ende Mai im Lakeside statt, diesen Samstag kommt DJ Cruz mit seiner Partyreihe ins Strozzi’s. Die Location in Herrliberg direkt am See ist sozusagen die Homebase der Unashamed-Reihe. Verständlich, denn so direkt am See und mit DJ Cruz’ Sound fühlt man sich beinahe wie in Ibiza – einfach ohne Sand unter den Füssen.



Sa 15 bis 22 Uhr

Eintritt 30 Franken

www.strozzis.ch



So tönte es bei der Unashamed Dayparty im letzten Sommer. Video: Youtube/DJ Cruz





1 Jahr BermudaBananenreiferei

Pfingstweidstr. 101

Mit dem Ziel, eine neue Plattform für Technoveranstaltungen mit qualitativ hochstehender Musik zu sein, wurde vor einem Jahr das Label Bermuda gegründet. Klar, dass sich das Kollektiv zum ersten Geburtstag eine grosse Party schenkt: Über 24 Stunden können Partygänger zu den Beats der Resident DJs Ezikiel, Flavio oder Arapu raven.



Sa 15 Uhr bis So 8 Uhr

Eintritt 30 Franken

Mehr zum Event









Sauvage OFFHiltl Dachterasse

Bahnhofstr. 88

Sie sind sonst in der Dunkelheit des Clubs, doch diesen Sommer verlassen sie ihre dunkle Höhle, um mitten in Zürich am helllichten Tag zu spielen: Ripperton, Alex Dallas und andere legen am Sonntagnachmittag (und bis in die Abendstunden) auf der Hiltl Dachterrasse mit Blick auf die Bahnhofstrasse auf.

So 14 bis 22 Uhr

Eintritt 25 Franken

www.hiltl.ch



Sorgt am Sonntag für Stimmung an der Bahnhofstrasse: Ripperton. Video: Youtube/Boiler Room



