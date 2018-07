Tanzen und baden

Ein Badetag mit KlausSeebad Richterswil

Strandweg, 8805 Richterswil

Wer mit Klaus feiern will, muss sein Freund sein. Oder ein Freund von Freunden – eigentlich. Dieses Wochenende allerdings öffnet der Zürcher Privatclub nicht nur seine Türen für alle, er verlegt sein Zuhause auch von der Langstrasse ins Seebad nach Richterswil. Der dauerauflegende DJ De La Maso, Miteinander Musiks Nici Faerber und Aaron Khaleian bringen – neben anderen – Badenixen und Partymäuse zum Tanzen. Und wer weiss: Vielleicht hat man ja nach dem gemeinsamen Raven am See einen neuen Freund namens Klaus.



Sa 12 Uhr

Partyeintritt frei, Eintritt Seebad Richterswil 5 Franken

Nici Faerber spielte schon einmal am See: Sein Auftritt vor drei Jahren am Lake Festival. Video: YouTube/Real Events





TagtraumtänzerBananenreiferei

Pfingstweidstr. 101

Auf Facebook schreiben Just Emma viel über geschlossene Augen und wie Musik das Herz berührt. Dass sie eigentlich am liebsten am frühen Morgen auftreten – und das Publikum in einen «Ozean aus verschiedener Musik» tauchen wollen. 2009 lernten sich Saskia und Alex in Hamburg kennen. Rasch war den beiden klar, dass sie zusammen Musik machen wollten. Diese klingt nicht so Gspürschmi, wie ihre Statements vermuten lassen. Als Just Emma setzen die zwei DJs auf schnörkellosen treibenden House.



Sa 12 Uhr

Eintritt 42 Franken

www.audiophilosophie.ch

Die Party dauert bis Sonntag um 24 Uhr



Sind einer der Acts in der Bananenreiferei: Just Emma. Video: YouTube/When We Dip





Daydance – Raving FeldbachPilgerweg 2

8714 Hombrechtikon

Auch am linken Zürichseeufer wird am Samstag draussen getanzt und gefeiert: In Feldbach legen unter anderem die DJs Muri und Rolf Imhof auf, die Electroband Smooth Attack spielen ein Livekonzert und zwei Foodtrucks sorgen dafür, dass die Mägen der Tanzenden nicht knurren. Abkühlung bringt, ist ja klar, der See.

Sa 14 Uhr

Eintritt 15 Franken

www.elmers-club.ch



Spielen in Feldbach ein Live-Konzert: Smooth Attack. Video: YouTube/Smooth Attack



