Tschüss 2018, hallo 2019!

Vampiria



«Der schwarze Silvester» trägt diese Party als Untertitel. Die Floors ­heissen «Nachtwald», «Spiegelkabinett», «Fledermaushöhle» und «Folterkammer». Was dort läuft? Alles über Post-Punk bis Dark Electro. Wer mal eine Pause braucht, landet auf dem «Friedhof». So wird die Ruhezone mit Fotocorner und Essens­angebot genannt.



Mo 31.12, 21 Uhr

Dynamo

www.dynamo.ch



Speeddating-Party



Sie möchten unbedingt küssend ins neue Jahr wechseln, aber es fehlt Ihnen noch das zweite Lippenpaar? Vielleicht haben Sie an dieser Speeddating-Party Glück: 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Nach den jeweils 7-minütigen Kennenlernrunden gibt es ein Abendessen und eine Disco mit vielen weiteren Gästen.



Mo 31.12., 18.30 Uhr

Radisson Blu, Flughafen

www.radissonblu.com



Maagic New Yeah



«Ich bringe Mädchen zum Tanzen», schreibt der DJ und Produzent Florent Hugel auf seiner Facebook-Seite. Der Franzose tritt seit 2005 unter seinem Nachnamen auf. Endgültig bekannt wurde er diesen Sommer: Sein Remix von «Bella Ciao» landete in den Charts.



Mo 31.12., 22 Uhr

Maag-Halle

www.bymaag.ch



Die ultimative 90er-Party



Sie haben Ihre besten Silvesterpartys in den 90ern verbracht? Die ganze Nacht zu Hits wie «Macarena», «Coco Jamboo» und «Bailando» getanzt? Dann machen Sie es dieses Jahr wieder: An der Silvesteredition der beliebten 90er-Party-Reihe laufen ausschliesslich Songs aus dieser einen Dekade. Wenn Sie den Club am Morgen verlassen, wird es trotzdem 2019 sein.



Mo 31.12., 22 Uhr

X-tra

www.x-tra.ch



Silwestern



Im Glitzerfummel oder Smoking ins neue Jahr tanzen? Langweilig! An dieser Party wird eine ausgefallenere Garderobe verlangt: Wer mitfeiern will, muss ein Wilder-Westen-Outfit tragen. Auflegen werden über vierzig lokale DJs, die auch sonst immer wieder im Hive sind – darunter Animal Trainer, Andreas Ramos und Playlove.



Mo 31.12., 22 Uhr

Hive

www.hiveclub.ch



Hello 2019



Raclette essen, Feuerwerk bestaunen – und dann noch in den Club? Die Party in der Zukunft beginnt erst um 1 Uhr. Im Keller spielen Prioleau, Jamira Estrada und Mathis Neuhaus. In der Bar 3000 legen Melodiesinfonie und DJ Lifestyle auf.



Di 1.1., 1 Uhr

Zukunft

www.zukunft.cl



(Züritipp)