Von Erdbeer-Funk-Gitarren und Musiksynästhesien

Erdbeer-Funk-Gitarre und UnterwasserKeyboards hat Amen Dunes auf seinem neuen Album «Freedom» als Instrumente aufgeführt. Wieso? «Sie klingen für mich eben genau so. Ich habe so etwas wie Musiksynästhesie. Ich sehe, was ich höre», sagt der Amerikaner. Steht er mit seinen Mitmusikern im Studio, gibt er ihnen Anweisungen wie «Ich will, dass es klingt wie eine Robbe, die während des Sonnenuntergangs am Strand stirbt.» Amen Dunes ist aber kein verschrobenes ­Musikgenie, das jeden Realitätsbezug verloren hat.

Bis zu seinem fünften Album hielt sich Damon McMahon – so sein bürgerlicher Name – zurück. Zwar veröffentlichte er seit 2006 in regelmässigen Abständen Folksongs, aber kaum Fotos oder Interviews. Jetzt ist sein Gesicht sogar auf dem Cover. «Ich habe gemerkt, dass ich mehr von mir zeigen muss, wenn ich gute Arbeit leisten will», so der Musiker. Zu seiner neuen Offenheit gehört auch, dass Amen Dunes erstmals über die Bands und Künstler spricht, die ihn geprägt haben.

Video: YouTube/Sacred Bones Records

«Mainstream-Musik interessiert mich stark – sehr, sehr gute Mainstream-Musik.» Er zählt auf: Michael Jackson, Tom Petty, Nirvana und Massiv Attack. «‹Freedom› ist eine Mischung aus Rock, Pop und elektronischer Musik.» Amen Dunes erklärt, dass er schon immer Popsongs ­geschrieben habe. «Trotzdem bin ich immer ein Geheimtipp gewesen. Normale Menschen hörten meine Musik gar nicht.» Das wolle er ändern, indem er ein zugängliches Werk veröffentlicht habe. «Aber ich möchte nicht, dass die Leute es auf eine Instagram-Art ­hören.» Also oberflächlich und beiläufig.

Es ist eine unbegründete Angst. Auch wenn die Songs auf «Freedom» erst wenig komplex erscheinen, so werden sie kaum auf einer Alltags-Play-Liste landen. Dafür sind die tiefgründigen Rocksongs zu sanft, zu wenig eingängig. Doch auch wer weder an Erdbeeren noch an Unterwasser erinnert wird, ist berührt von Amen Dunes’ Stimme, Trauer und Aufrichtigkeit.

Fr — 20.30 Uhr

Rote Fabrik

Clubraum, seestr. 395

Eintritt 35 Franken

www.rotefabrik.ch

(Züritipp)