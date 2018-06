Von Techno und Pferden

TerrazzzaHorse Park Dielsdorf

Neeracherstr. 20

Wo sonst Pferde wiehern, dröhnt am Samstagnachmittag der Bass: Auf zwei Bühnen legen inter­nationale und lokale DJs auf. Headliner ist Solomun. Seit ihn das «Mixmag»-Magazin 2012 zum «DJ of the Year» gekürt hat, gibt es für den Luxemburger kein ­Halten mehr. Bereits ein Jahr später sicherte er sich eine Partyreihe auf Ibiza. Mittlerweile veröffentlichte der House-DJ auf etablierten Labels und erreichte mit ­seinen Boiler-Room-Videos fast zwanzig Millionen ­Zuschauer.



Sa 12 Uhr

Eintritt 64 Franken

www.terrazzza.com

Im Spacemonki und Supermarket finden Afterpartys statt.



Erreicht die Leute an seinen Partys und im Netz: Solomun. Video: Youtube/Boiler Room



Tech GardenBananenreiferei

Pfingstweidstr. 101

Diesen Sonntag ist Feiertag – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Zürcher DJs wie Pasci oder De La Maso legen von morgens um 7 Uhr bis zum nächsten Morgen um 2 Uhr (ja, das wäre dann Montag) auf. Ob also ein kleiner Nachmittagsrave oder eher direkt von der Samstagsparty als Afterhour, auf der 600 Quadratmeter grossen Dachterrasse in Zürich-West kann man den Tag problemlos zur Nacht machen – und umgekehrt.



So 7 Uhr

www.kartazoon.ch

Anmeldung zwingend!





Wird das Publikum am Sonntag zum Tanzen bringen: De La Maso. Video: Youtube/Great Stuff



