Wenn Gitarren laut aufheulen

«Rock-’n’-Roll-Monster», «talentierteste Rockmusiker Nordamerikas» und «Musik-Held»: Schreibt die Presse über Jordan Cook, so spart sie nie an Superlativen. Diesen Frühling hat der Kanadier mit seiner Gruppe Reignwolf das Debütalbum «Hear Me Out» veröffentlicht.

Die Rockband hat der Sänger und Gitarrist jedoch bereits vor sieben Jahren gegründet. Er stand aber mit ihr lieber auf Bühnen als im Aufnahmestudio. So war die Gruppe schon früh Supportact von den Pixies und Black Sabbath – beides übrigens Vorbilder von Jordan Cook. Doch auch etliche Festival- und Clubshows spielten Reignwolf seit 2012. Jede zeichnete sich durch unbändige Leidenschaft und Energie aus. Überzeugen auch Live: Reignwolf hier bei KEXP. Video: YouTube/KEXP

Für den Publikumsschüttler Cook gab es nie etwas anderes als Rock. Bereits als Kleinkind spielte er mit dem Schlagzeug und der Gitarre seines Vaters, der Hobbymusiker war. Als 15-Jähriger war Cook Teil eines Blues-Rock-Trios, welches auch am Montreux Jazz Festival auftrat. Kurz danach veröffentlichte Cook unter seinem bürgerlichen Namen eine eigene LP.

Damals war Cook noch Schüler. Einige seiner Lehrer erlebten seine Auftritte in den örtlichen Bars live. Doch sie sprachen ihn nie darauf an. Dabei musste es selbst einem Mathematiklehrer aufgefallen sein, wie begabt der Jordan Cook war.

