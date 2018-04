Wenn Ruhe im Musikclub herrscht

«The quiet ones you’ve got to watch», sangen ­Turin Brakes vor zwei Jahren – auf die Ruhigen muss man schauen. «Die Ruhigen», das ist auch ein Label, das zu Turin Brakes passt, seit Sänger Olly Knights und Gitarrist Gale Paridjanian die Band um die Jahrtausendwende in London starteten.



Rückblickend erscheint auch die damalige Zeit etwas gemächlicher. Zu ihr passte die Bewegung mit Bands wie Turin Brakes, die man «New Acoustic Movement» nannte: harmonische Verschnaufpausen statt rasselnder Grunge, kecker Britpop oder euphorisierender Rave. Melodiöse Songs, die sich sanft ins Ohr schleichen. Weicher Rock mit melancholischem Folk. Ein bisschen Country, mit psychedelischen Intermezzi angereichert. Dieser Formel sind Turin Brakes seit bald zwanzig Jahren und auf acht Alben treu geblieben. Sie haben sich durch keine der neuen musikalischen Strömungen aus der Ruhe bringen lassen. Aus der Zeit gefallen sind sie damit nicht – im Gegenteil, ihre letzten Platten erreichen wieder bessere Verkaufszahlen, und eine neue Generation dockt am «Acoustic Movement» an.



Vor allem in England haben Turin Brakes eine treue Fangemeinde, und so gehören nicht nur Songs des neuen Albums «Invisible Storm» zum Programm, sondern auch einige alte Stücke. «Wir wollen beim Publikum ankommen», sagt Knights. «Wir spielen nicht eine Stunde lang B-Seiten. Am Ende sollen die Leute erfüllt und mit Freude nach Hause gehen.» Dann kann man das Ohr auf den Boden legen und – wie in «The Quiet Ones» besungen – den Sound, das Wispern und die Erzählungen der Ruhigen hören.



Mi, 20 Uhr

Papiersaal, Kalanderplatz 1, www.papiersaal.ch

Eintritt 40 Franken



(Züritipp)