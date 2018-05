Wie die Grossen – nur ohne Durchbruch

Einen Riesenstress hatte Spencer Krug. Er hatte zugesagt, in drei Wochen mit seiner Band das Konzert von Arcade Fire zu eröffnen. Nur: Krug hatte gar keine Band. Doch er fand 2003 nicht nur die Zeit, ein paar Songs zu schreiben, sondern auch zwei Mitmusiker: seinen Jugendfreund, den Gitarristen und Sänger Dan Boeckner, sowie den ihm damals noch kaum bekannten Drummer Arlen Thompson. Dieser spielte später auch bei Arcade Fires Single «Wake Up» Schlagzeug. Er erinnert sich: «Dan erzählte mir, wie er bald mit Spencer ein Konzert geben werde, sie aber noch einen Schlagzeuger brauchten. Wir probten zweimal, traten auf und fanden es alle super.» Noch im gleichen Jahr veröffentlichte Wolf Parade die erste gleichnamige EP.



Zwischen 2005 und 2010 erschienen drei Alben von Wolf Parade. «Dann kriegten wir Angst, dass wir uns alle zu hassen beginnen», sagt Thompson. Die Musiker konzentrierten sich fortan lieber auf ihre Soloprojekte. Erst 2016 diskutierte die Band ihre Probleme aus und machte wieder gemeinsam Musik. «Wir klangen fürchterlich, aber es fühlte sich trotzdem gut an. Deshalb fingen wir an, neue Songs zu schreiben», so Thompson. Viele von diesen landeten auf dem aktuellen Album «Cry Cry Cry». Es klingt ähnlich unbehaglich und treibend wie seine Vorgänger: eine Mischung aus Punk, Rock und Pop – und dem klagenden Gesang von Boeckner und Krug.



Wolf Parade wurden Mitte der Nullerjahre als «die neuen Arcade Fire» betitelt. In die grossen Stadien haben sie es erst 2017 geschafft – als Support von Arcade Fire. Die Konzerte hätten sie so gespielt wie jene in kleinen Clubs, erzählt Drummer Thompson. Ihn kümmere es nicht, dass seine Band im Gegensatz zu Arcade Fire nicht den Durchbruch erlebt hat – was auch an ihrem sperrigeren Sound liegt: «Ich bin mit unseren wenigen, aber loyalen Fans sehr glücklich.»



Arcade Fire spielen am 13.6. im Hallenstadion



