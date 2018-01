«Wir spielen unsere Songs lieber selber»

150 Millionen Mal wurde das Video zum Song «Breezeblocks» angeklickt. Mit den sehr auf­wendigen Clips für Ihr aktuelles Album «Relaxer» werden Sie vermutlich neue Rekorde knacken. Wer ist eigentlich der Filmnerd in der Band?

Na ja, unser Sänger Joe Newman würde gerne bei einem obskuren Streifen Regie führen. Doch er liebt auch die neuen Marvel-Filme, er ist also überhaupt kein Snob. Bis zu seinem Filmdebüt haben wir das Glück, unsere Ideen mit talentierten Regisseuren in Kurzfilme zu verwandeln.

Zum Beispiel mit dem afghanischen Regisseur Isaiah Seret, der bereits mit dem Musiker Devendra Banhart und der Pop-Band MGMT zusammengearbeitet hat. Zu Ihrem Song «Pleader» hat er ein Minifamiliendrama gedreht. Es ist eine Hommage an Tarkovskys Kultwerk «Offret». Schon etwas snobby ...

Okay, das nennt sich allerdings künstlerische Freiheit!

Wie kommt es, dass Iggy Pop bei Ihrem neuen Song «In Cold Blood» das Intro spricht?

Wir waren in einem Hotel in Miami, hatten viel Whisky getrunken, und bei etlichen Runden Poker fragten wir ihn, ob er Bock auf ein Voiceover hätte.

Nicht wirklich, oder?

Sorry, blöder Witz. Solche Sachen laufen ganz unspektakulär über unser Label. Weiss gar nicht, wieso ich Miami gesagt habe. Iggy Pop lebt wahrscheinlich in L.A., oder?

Die englische Folkmusikerin Marika Hackman ist Support auf Ihrer Europatournee. Mit ihr haben Sie für Ihr neuestes Album die Ballade «Last Year» aufgenommen.

Wir waren zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht besonders enge Freunde und kannten uns nur über unseren Produzenten Charlie Andrew. Umso schöner, dass sie bei einer so fragilen ­Geschichte wie «Last Year» sofort unseren emotionalen Nerv getroffen hat.

Sie haben mal in einem Interview erzählt, dass Sie gerne einen Song für die Popsängerin Rihanna schreiben würden. Wann passiert das endlich?

Daran erinnere ich mich sogar! Die Songs, die wir schreiben, spielen wir lieber selber. Da wir uns als Band nicht an Genregrenzen halten, passen fast alle Kompositionen zu uns: poppige, schnelle, langsame. Aber Sie haben recht, wir müssten uns mal erkundigen. Zuerst schreiben wir aber ein neues Alt-J-Album.

Gus Unger-Hamilton

Der Keyboarder ist Gründungsmitglied der elektronischen Alternativ-Rockband Alt-J. Seit ihrem Debüt «An Awesome Wave» (2012) waren die Briten mehrfach auf Welttour. Im Sommer 2017 ist nach längerer Auszeit ihr drittes Album «Relaxer» erschienen: Die acht Lieder sind weniger theatralisch als ihre Vorgänger – und treffen umso mehr den Massengeschmack.

So, 20 Uhr

Hallenstadion

Wallisellenstr. 45

www.hallenstadion.ch

Eintritt 68/78 Franken

Support: Marika Hackman



(Züritipp)