Zwei Seiten

Wie bei so vielen Popsängerinnen dominieren bei Anne-Marie zwei Themen: die Liebe und die Männer. Das mag wenig überraschend sein. Nur: Wenn die 27-Jährige etwa über den Betrug ihres Ex-Freundes singt («Ciao Adios»), dann tut sie dies nicht leidend, sondern selbstbewusst. Entsprechend bewegen sich ihre Songs zwischen Gute-Laune-Pop und Dancehall. Ihre Stimme erinnert an jene der Sängerin Sia – mal rau, mal hoch.

Bekannt wurde Anne-Marie durch den Dancehall-Hit «Rockabye» mit der Band Clean Bandit und dem Rapper Sean Paul. Sie war auch Teil des Londoner ­Drum’n’Bass-Kollektivs Rudimental – doch irgendwann wollte sie ihr eigenes Ding machen. Bis jetzt ist ihr Plan aufgegangen. Letztes Jahr war sie mit Ed Sheeran auf Tour, ihr neustes Lied «Friends» ist in Deutschland an der Charts-Spitze, und Ende Monat erscheint ihr Debütalbum «Speak Your Mind».

Anne-Maries Musik ist Mainstream. Belächeln sollte die Sängerin aber niemand. Bereits mit sechs Jahren sang sie im Musical «Les Misérables». Und nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Matte war Anne-Marie in ihrer Jugend anzutreffen: Sie ist dreifache Karate-Weltmeisterin. Den schwarzen Gürtel hat die Britin mittlerweile gegen extravagante Outfits getauscht. Wenn sie eine Moderatorin deswegen mal hochnimmt, ist Anne-Marie die Erste, die lacht. Denn so perfekt sie sich auf der Bühne gibt, so uneitel und lustig ist die Sängerin in Interviews und auf Instagram. Sicher, das mag Teil einer Marketingstrategie sein, doch diese nahbare Haltung tut nicht nur den Teenie-Mädchen in der ersten Reihe gut.

Mittwoch, 20 Uhr, Kaufleuten.

(Zueritipp)