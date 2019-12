An diesen Konzerten wird es besinnlich

Adventskalender



Täglich 17.30 Uhr, bis 23.12.

Opernhaus-Foyer, Falkenstr. 1

Eintritt frei



Wer genug hat vom Trubel auf dem Sechseläutenplatz, wer den Glühwein nicht mehr riechen kann oder einfach nur eine beschauliche Auszeit braucht, ist hier genau richtig. Jeden Abend erinnern uns Mitglieder des Opernhauses daran, worum es in der Adventszeit eigentlich gehen sollte, und versetzen die Zuhörer 15 Minuten lang in echte Weihnachtsstimmung.



Mozart +



Sa 7.12., 20 Uhr Liebfrauenkirche, Weinbergstr. 36

Kollekte



Die Menge an umfangreicheren Werken zur Weihnachtszeit ist überschaubar. An der Liebfrauenkirche geht man daher ungewohnte Wege und kombiniert zwei bekannte Stücke Mozarts mit gregorianischen Chorälen. Auf diese Weise werden die Orgelsolomesse und die «Vesperae solennes de Confessore» in das Kirchenjahr eingepasst – und unverhofft zur Adventsmusik.



Puer natus est nobis



So 8.12., 17 Uhr Wasserkirche, Limmatquai 31

Eintritt 35/28/16 Franken



Einen anderen Weg geht das auf Alte Musik spezialisierte Ensemble Lamaraviglia. Gemeinsam mit dem Concerto dell’Ombra setzt es sich für die leider immer noch viel zu selten gespielte Musik des grossen Zürcher (oder Basler . . .) Renaissancekomponisten Ludwig Senfl ein. Eine Repertoire-Erweiterung, die den Gang in die Wasserkirche lohnt.



Herzogenberg



Sa 14.12., 19 Uhr Kirche Saatlen, Saatlenstr. 240

Kollekte



Mit «Die Geburt Christi» schaffte der österreichische Komponist und Brahms-Freund Heinrich von Her­zogenberg, was nicht vielen vergönnt ist: eine volkstümliche Vertonung der Weihnachtsgeschichte, die viele bekannte Advents- und Weihnachtslieder enthält, ohne zu einem billigen Potpourri zu verkommen. Schlicht, aber dennoch ergreifend schön.



Saul



So 15.12. 17 Uhr Grossmünster, Grossmünsterplatz

Eintritt 60/50/30 Franken



Händel hat nicht nur den «Messiah», sondern insgesamt gleich 25 Oratorien geschrieben. Eines davon, die Geschichte vom moralischen Niedergang des biblischen Königs Saul, präsentiert nun die Aargauer Kantorei zur Adventszeit. Und warum auch nicht? Schliesslich steht David, der strahlende Held der Geschichte, am Anfang von Jesu weltlichem Stammbaum.



Weihnachtskonzert



Di 19.12. und Mi 20.12., 19.30 Uhr

Fraumünster, Münsterhof 2

Eintritt 90/80/60/35/20 Franken



Weihnachtsmusik wurde nicht nur in den deutschen Landen geschrieben. Gemeinsam mit dem ZKO erinnert uns der Zürcher Konzertchor an diese eigentlich banale, zur Adventszeit aber dennoch nicht selbstverständliche Tatsache. Französische Musik von Poulenc und Duruflé wird deutscher Musik von Bach und Händel und englischer von Britten gegenübergestellt.



Endless Bach



Ab 8.12., diverse Orte

wwww.grossmuenster.ch



Ein Tipp weit über die Adventszeit hinaus. Andreas Jost spielt jeweils am Sonntagabend um 17 Uhr Bachs komplette Orgelmusik auf der Grossmünster-Orgel – über das ganze nächste Jahr verteilt! Ergänzend dazu gibt es morgens Kantaten-Gottesdienste, diesen Monat mit Weihnachtskantaten am 8. Dezember um 11 Uhr in der Predigerkirche und am 22. Dezember um 10 Uhr im Fraumünster.



Lange Nacht



Fr 13.12., 18–2 Uhr Toni-Areal

Eintritt frei



Und für alle, die genug von stillen Nächten haben: An der «Langen Nacht der zeitgenössischen Musik» stellen die Studenten der ZHDK ganz viel neu oder zumindest erst neulich geborene Musik vor.