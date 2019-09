Auch dieser Rapper macht ärger

Machine Gun Kelly weiss, dass seine Songs Leben gerettet haben. Nicht nur jene seiner Fans, sondern auch sein eigenes. Denn ohne Musik hätte der Amerikaner seine schwierige Kindheit – die Eltern waren als Missionare ständig unterwegs – nie überwunden. Als Teenager entdeckte er schliesslich Rap. Und damit ein Ventil, seine Trauer und Wut zu verarbeiten. Bald rappte Richard Colson Baker ständig.

Daheim, in der Schule und später in New York. Dort gewann er 2009 einen Talentwettbewerb. Seine Energie, Präzision und Verbissenheit überzeugten die Jury. Nach mehreren Mixtapes und einem Preis von MTV («Hottest Breakthrough MC») rissen sich auch die grossen Labels um den blassen Jüngling. Er unterschrieb bei Diddy einen Vertrag.

Nimmt kein Blatt vor den Mund: Machine Gun Kelly disst Eminem. Video: YouTube/WORLDSTARHIPHOP

Sein erstes und zweites Album schafften es jeweils auf Platz 4 der US-Charts. «Ich wurde gefeiert, ich wurde gehasst», erinnerte sich der Musiker 2016 in einem Interview mit «Juice». Und meinte: «Rap ist elektronisch geworden, Rap ist poppig geworden.» Seine Fans widersprachen ihm: Sie fanden sein drittes Album «Bloom» (2017) zu seicht und trendorientiert. Der Rapper drohte in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Doch dann rechnete Machine Gun Kelly in dem Diss-Track mit seinem früheren Idol Eminem ab. Innert weniger Stunden sammelte er mit «Rap Devil» auf Youtube Millionen von Klicks. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der heute 29-Jährige mit Eminem anlegt: Bereits 2012 verärgerte er den Genre-Kollegen, indem er auf Twitter dessen Teenager-Tochter als «hot as fuck» bezeichnete. Auch jetzt stieg Eminem auf die Provokation ein: Eine Woche später lieferte er mit «Killshot» einen Antwort-Track – und bescherte seinem Feind damit die Aufmerksamkeit, welche dieser so dringend nötig hatte.

