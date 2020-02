Danke, Rote Fabrik!

Es gab die Disco «Black & White» im Keller der katholischen Kirche, wo Teenies am Samstagabend beim Slowdance ihre Körper aneinanderrieben. Es gab das Kino Morgental, wo «Der Schatz im Silbersee» quasi in der Dauerschleife lief. Das Café Jeanette, wo man überteuerte Frappés schlürfte. Und es gab den Spielsalon Tonhalle, wo Senioren ihre Rente verzockten und Jugendliche nach Freispielen jagten.



Das in etwa war das Freizeitangebot des Stadtrandquartiers Wollishofen. Jedenfalls bis im Herbst 1980. Dann übergab die Stadt das weitläufige, backsteinrote Fabrikareal an der Seestrasse, das seit 1972 leer stand, in die Hände der linken Kulturszene.



Ich war eigentlich zu jung für dieses Faszinosum direkt von unserer Haustür – was den Reiz nur noch grösser machte. Heute, vier Dekaden später, gehe ich noch immer hin – so lange halten bisweilen nicht einmal gute Freundschaften. Darum möchte ich jetzt «Danke!» sagen … in Form einer radikal persönlichen Hommage.



Der Modetrend



Eine Halskette aus Schnur, an der ein Gummigeschoss hing: Das war der Modetrend, der sich im Sommer 1980 im Schulhaus Hans Asper in Wollishofen breitmachte. Initiiert wurde der «Schmuck» von älteren Schülern, die in der City für Jugendunruhen sorgten. Als ich den einen fragte, wofür er sich überhaupt in die Schlacht werfe, sagte er: «Wir wollen die rostige und tote Fabrik da unten am See zum Leben erwecken.» Monate später nahm er mich mit dahin, er sah nun aus wie ein Pirat, ein Gummigeschoss hatte sein Auge zerfetzt.



Spaghetti bolognese



Die besten Spaghetti bolognese in Zürich? Blöde Frage. Ansonsten aber wären die «Bolo», die im Ziegel oh Lac serviert werden, heisser Titelkandidat. Bis heute habe ich grob geschätzt 900 gut gefüllte Teller davon verspeist – das entspricht ca. 225 Kilo Essen. So viel Nahrung hat wohl nicht einmal meine Mutter für mich ­zubereitet.



Der Musikunterricht



Sozialisierung, Weiterbildung, Feinschliff: Gehts um Musik, habe ich vor den diversen Bühnen der Roten Fabrik alles gelernt, was es zu lernen gab. Nachfolgend eine dramatisch unvollständige und chronologisch wahllos aufgereihte Auswahl an Bands, DJs, Musiker*innen usw., denen ich hier draussen zujubelte: Interpol, Reprazent, Tikiman, Timber Timbre, Radio 200000, Suicide, The Young Gods, Carl Craig, Stiller Has, Talvin Singh, Coldcut, Múm, David Rodigan, Django Django, Tocotronic, Phil Duke, DJ Koze, Delilahs, Torres, Coco Rosie, Böse Bube Eugen, Tindersticks, Der Plan, Polyphonic Size, Fad Gadget, Nirvana, Züri West, Liliput, Unknownmix …And You Will Know Us by the Trail of Dead, Soundgarden, Clan Miller & The Hot Kotz, Element of Crime, Die Kastrierten Philosophen, Touch El Arab, Johnny Thunders, Michelle Shocked, They Might Be Giants, The Notwist, Les Negresses Vertes, Wreckless Eric, Zap Mama, Roots, Urban Species, Almamegretta. Das erste Mal übrigens war 1981 mit den Bucks, jüngster Gig war jener von L’Epée letzten November, mit Frau Polanski am Mikrofon.



Eine von vielen Bands, die unser Autor in der Roten Fabrik gesehen hat: The Young Gods. Video: YouTube/Twogentlemenofficial



Der Rausch­



Als temporäres Mitglied des Testtube Soundsystem (und da zuständig fürs Turntable-Sampling) stand ich anlässlich einer Lethargy selbst einmal auf einer Bühne in der Roten Fabrik. Wir waren der erste Act am Freitag; als wir loslegten, war der Clubraum bis auf zwei Kumpel leer. Doch plötzlich strömten massenhaft Leute herein, wir blickten uns irritiert an, drehten auf und spielten uns in einen Rausch (okay, sagen wir: in ein Räuschchen). Ich weiss noch, wie ich einem Bandkollegen ins Ohr schrie, falls uns Warp und Ninja Tunes einen Plattenvertrag anböten, würde ich Ninja Tunes bevorzugen, worauf er mich küsste. Kurz vor Ende unserer Darbietung kam ein Techniker und sagte: «Elende Glückspilze! Kaum hattet ihr begonnen, ging draussen ein Platzregen nieder … und die einzige Halle, die schon offen war, war diese hier.»



Twin Peaks



Irgendwann in den 90er-Jahren konnte man in einem mit vielen Sofas und Matten bestückten Raum in der Roten Fabrik ein Wochenende lang alle 30 «Twin Peaks»-Episoden schauen; dazu serviert wurden, passend zur Serie, Kaffee und Donuts. Und da passierte etwas «krass Konkretes» (wie man damals zu sagen pflegte): Es lief die Szene, in der die gestörte Alte, die immer ein Holzscheit mit sich rumträgt, sagte: «Die Eulen sind nicht, was sie scheinen.» Und plötzlich hatte ich einen luziden Moment, sozusagen den totalen Durchblick: Ich sah intensive Sekunden lang überall Sachen oder Menschen, die ebenfalls nicht waren, was sie schienen! Und nein, no Drugs, ich schwörs, nur Donuts und Kaffee.



Eine Lektion Journalismus



Am 7. März 2000 spielte Moby in der Aktionshalle. Da ich sein Album «Play» von 1999 fantastisch fand, war ich als Fan und Berichterstatter vor Ort, ich hatte mir gar ein Interview gemischelt. Bald nach der Show wurde ich in den Backstage-Bereich geführt – und traf auf einen desinteressierten Star, der Fragen mit arroganten Gegenfragen konterte oder sie glatt ignorierte. Eine Enttäuschung, ja. Doch auch eine feine Lektion Journalismus: Will man verhindern, dass sich ein Idol als Idiot entlarvt, lässt man das Interview mit dem Idol bleiben.



Als Moby diesen Song live spielte, war unser Autor als Fan und Berichterstatter vor Ort: «Why Does My Heart Feel So Bad» von Moby, erschienen auf seinem Album «Play». Video: YouTube/Moby



Just a Place



«The Beatles were just a band, Led Zeppelin, just a band, The Beach Boys, just a band, The Sex Pistols, just a band, The Clash, just a band …» Diese Songzeile, die noch um ein paar Bands länger wäre, gaben Dac le Sac vs. Scroobius Pip einst im Clubraum zum Besten. Als ich so zuhörte, erkannte ich endlich den Grund, weshalb die Rote Fabrik für mich über die Jahre hinweg emotional wie kulturell zur Heimat geworden war: Ich hatte es trotz aller Zuneigung geschafft, sie niemals zu überhöhen oder gar zum Wallfahrtsort zu verklären. Es war und ist «just a place» – im besten, weil absolut gewöhnlichen Sinn.



Altersmilde



Es gibt Freunde, die begegnen da draussen ­angeblich nur noch Latte-macchiato-Mamas mit Kreisch-Kids, Dinkies oder – historisch betrachtet natürlich besonders problematisch – Operngängern. Wegen so was auf unvergessliche Live-Gigs und meine «Bolo» verzichten? No way! (Unter uns: In meinen durch Altersmilde unscharf gewordenen Augen sehen einige dieser Bugaboo-Kinderwagen sogar richtig fancy aus). Es ist schon wahr, was das Sprichwort sagt: ­Rostige Liebe altert nicht … oder so.



Rote Fabrik

Seestr. 395

Kommen Sie mit auf Tour! heisst es zum Jubiläum. Gast an der nächsten Führung am Sonntag, 23.2., ist Hans X. Hagen, seit 1980 aktiv in der Roten Fabrik. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Aktionshalle.

Weitere Termine bis 29.11. siehe www.rotefabrik.ch