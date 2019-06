Das sind die Sommerhits von Ana Scent

The xxShelter (2009)

Als ich 2012 während drei Monaten in New York lebte, hörte ich morgens im Bad immer das Album «xx» von der Band The xx. «Shelter» ist mein Lieblingssong. Er klingt zwar überhaupt nicht sommerlich, erinnert mich aber immer an jenen Sommer in Brooklyn.

Erschien 2009: «Shelter» von The xx. Video: YouTube/The xx

Years And YearsShine (2015)

Mein Auto hat nur Radio und CD-Player. Meistens lasse ich das Debütalbum «Communion» der britischen Band Years & Years laufen und singe lauthals mit. «Shine» ist ein Hit, der bei mir immer für gute Sommerlaune sorgt.

Sorgt für sommerliche Gefühle: Shine von Years And Years. Video: YouTube/Years & Years

Maggie RogersLight On (2019)

Maggie Rogers wurde von Pharell Williams entdeckt und ziemlich schnell berühmt. In diesem leicht vor sich hin fliessenden Song singt sie davon, der Öffentlichkeit plötzlich so ausgesetzt zu sein. Sie hatte das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Sie ist so ehrlich und verletzlich, ich kann ihr total nachfühlen.

Verarbeitet das Gefühl plötzlich berühmt zu sein: Maggie Rogers mit «Light On»

In dieser Serie verraten Menschen aus der Zürcher Musik- und Clubszene ihre drei liebsten Sommerhits.

(Züritipp)