Das sind die Sommerhits von Michi Lüthy

Junior MurvinPolice & Thieves (1976)

Ich habe drei Jahre lang in Eastlondon gelebt. Die jamaikanischen Einflüsse sind dort überall spürbar, und im Sommer feierten meine karibischen Nachbarn immer mal wieder Blockpartys. «Police & Thieves» erinnert mich perfekt an diese Zeit.

Police & Thieves von Junior Murvin. Video: YouTube/Junior Murvin

Jorge Ben e ToquinhoCarolina, Carol Bela (1969)

Dieses Lied habe ich oft auf einer Reise in Brasilien gehört. Seither versetzt es mich in Sommerlaune. Egal, wo man ist oder welches Wetter herrscht: Läuft «Carolina, Carol Bela», fühlt man sich, als würde man bei einer sanften Brise in einer Hängematte liegen.

Carolina, Carol Bela von Jorge Ben e Toquinho. Video: YouTube/The Sound Of Brazil

SantiSparky (2019)

«Mandy & The Jungle» ist für mich bisher das beste Album des Jahres. Santi steht für eine neue Generation aufregender nigerianischer Künstler. Bei «Sparky» treffen treibende Rhythmen auf melancholische Melodien sowie auf Santis verträumte Stimme. So ist «Sparky» der perfekte Einstieg in seine einzigartige Musikwelt!

Sparky von Santi. Video: YouTube/Santi - Topic

(Züritipp)