Das sind die Sommerhits von Patrischa

José GonzálezHeartbeats (2006)

Vor einigen Jahren habe ich mit Freunden meinen Geburtstag in Kroatien gefeiert. «Heartbeats» lief in dieser Zeit ständig. Noch immer erinnert mich der Song an die atemberaubende Landschaft, die verlassenen Strände und die schönen Sonnenuntergänge.

Auf dem Veneer erschienen: Heartbeats von José González. Video: YouTube/AcousticMrMusic

AirLa Femme d’Argent (1998)

Das Album «Moon Safari» habe ich während meines zweiten Studienjahrs entdeckt. «La Femme d’Argent» war von Anfang an einer meiner Lieblingssongs auf der Platte. Bereits der Anfang löst bei mir pures Feriengefühl aus – und versetzt mich in meine erste Zeit in der Stadt Zürich zurück.

Vom Album Moon Safari: «La Femme d'Argent» von Air. Video: YouTube/Shotgunnova

The White LampIt’s You (2012)

Wenn das Ambiente ruhiger ist, lege ich diesen Remix seit Jahren immer wieder gerne auf. Er ist für mich zeitlos. Deshalb wird er wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre auf meiner Sommerhits-Playlist bleiben.

Erschienen auf dem Label Futureboogie: «It's You» von The White Lamp. Video: YouTube/FutureboogieOfficial