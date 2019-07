Die Kaiserin des Souls kommt nach Zürich

«I just don’t want to stop» sang Gladys Knight Ende Juni im ehemaligen Apollo Theater Manchester voll Begeisterung. Dabei könnte die 75-jährige Sängerin problemlos in Rente gehen: sieben Grammys, unzählige Nummer-1-Alben sowie -Singles und viele weitere Auszeichnungen krönen die Karriere der «Kaiserin des Souls», die vom Musikmagazin «Rolling Stone» zu den 100 grössten Sängerinnen und Sängern der Welt gezählt wird.



Schon im Alter von vier Jahren sang Knight in der örtlichen Kirche und ver­zeichnete bald darauf kleinere Erfolge bei Gesangswettbewerben. Zusammen mit Familienmitgliedern gründete sie kurz darauf die Gruppe Gladys Knight & The Pips, welche ab Mitte der 60er-Jahre zu einer der erfolgreichsten Soulbands aller Zeiten aufstieg und seit über 20 Jahren in der Rock and Roll Hall of Fame verzeichnet ist. Parallel zum Erfolg der Gruppe, die sich Ende der 80er auflöste, kam auch die Solokarriere von Knight ins Rollen.



Ist eine grosse Nummer im Soul: «I Don't Want To Know». Video: YouTube/GladysKnightVEVO

Im Verlauf dieser performte sie mit nahezu allen grossen Namen des Showbusiness wie Elton John, Stevie Wonder, Dionne Warwick oder Ray Charles. Des Weiteren sang Knight 1997 für den damals amtierenden US-Präsidenten Bill Clinton, vertonte den James-Bond-Titelsong «Licence to Kill». Sie trat an grossen Sportanlässen auf, wie beispielsweise beim Superbowl 2019 (als zweitälteste Sängerin nach Aretha Franklin), an den Olympischen Spielen 1996 und gar im Rahmen der Wrestling-Megashow «Wrestlemania».



Erfolgreiche Urgrossmutter



Wenngleich sich auch in der Gegenwart Höhepunkte finden lassen, ist Knight bezogen auf die Hitparade oder Medien­präsenz vor allem ein Star zwischen den 60ern und 80ern gewesen. Trotzdem reüssierten auch aktuellere Alben. Gerade im Bereich des Gospels und der Spirituals ist Gladys Knight erfolgreicher denn je unterwegs.



Und sollte es ihr nach sechzig Jahren Showbusiness doch einmal zu viel werden, gibt es Rückhalt in der Familie: Die US-Amerikanerin ist inzwischen mehrfache Grossmutter und sogar Urgrossmutter – ob sich darunter eine Nachfolgerin mit ebenso grosser Stimme befindet?



Mo 15.7. — 20 Uhr

Theater 11

Thurgauerstr. 7

Eintritt 66–150 Franken

www.musical.ch



(Züritipp)