Die neue Lana Del Rey

Sarah Klang bezeichnete sich selbst als das traurigste Mädchen Schwedens, ihre Landsleute sie als einen Superstar: Das Debütalbum «Love in the Milky Way» landete 2018 auf Platz 1 der schwedischen Charts, ihre Songs wurden millionenfach gestreamt. Die Retro-Musik der Endzwanzigerin erinnert an jene von US-Sängerin Lana Del Rey. Klangs Songs sind aber kräftiger und poppiger.

Unter den Youtube-Videos der Schwedin häufen sich Kommentare, welche die Wirkung der Lieder thematisieren. So rief ein Fan nach der pianolastigen Ballade «Call me» sofort seine Freundin an. Er wollte ihr sagen, wie sehr er sie liebe. Sarah Klangs Lieder berühren die Zuhörer, weil sie authentisch sind.

Findet den Zugang zu den Hörern: Sarah Klang mit ihren gefühlvollen Texten. Video: YouTube/Sarah Klang

In Interviews erklärte die Sängerin immer wieder, dass sie auf ihrem ersten Album «Love in the Milky Way» ihre eigenen wiederkehrenden Gefühle verarbeiten wollte. Dabei geht es nicht nur um Liebe, sondern auch um Freundschaft.

Alte Brautkleider, Plastikblumen und Barbra Streisand inspirieren Klang ebenfalls. 2019 ist ihr zweites Album «Creamy Blue» erschienen. Ihre Emotionen seien jetzt weniger dringlich gewesen, erklärte die Musikerin in einem Pressegespräch. Die Songs klingen deshalb weniger verzweifelt – aber nicht weniger gut.

Do 23.1. — 21 Uhr

Rote Fabrik

Seestr. 395

Eintritt 25 Franken

www.rotefabrik.chLink