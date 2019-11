Die Rapperin hat mehr Fragen als Antworten

Sampa The Great ist kein bescheidener Künstlername. Sie habe jedoch niemals arrogant wirken wollen, versichert Sampa Tembo in verschiedenen Interviews. Sie habe einfach einen «Namen mit Vision» gewollt. Einen, der sie immer wieder daran erinnere, aussergewöhnlich und grossartig zu sein.

Bis jetzt scheint der Reminder zu funktionieren: Sampa The Great wird als eine der vielversprechendsten Newcomerinnen gehandelt. Kendrick Lamar und Lauryn Hill zählen spätestens seit der zweiten und preisgekrönten Veröffentlichung «Birds and the Bee9» (2017) zu ihren Fans.

Vor einem Jahr erschienen: «Energy» von Sampa The Great. Video: YouTube/Sampa The Great

Diesen September hat die Mittzwanzigerin ihr Debütalbum, «The Return», veröffentlicht. Starker, selbstbewusster – jedoch niemals hochmütiger – Conscious Rap, der von Neo-Soul, R’n’B, aber auch von Jazz und afrikanischen Klängen beeinflusst ist. Die meisten der 19 Songs hat Sampa The Great geschrieben, als sie unter Heimweh litt. Sie ist in Sambia geboren, aber im nahen Botswana aufgewachsen. Als 19-Jährige verliess sie Afrika. Lebte erst in Kalifornien und mittlerweile in Melbourne.

Im Westen fühlte sie sich manchmal genauso fremd wie in ihrer Heimat. Besuche sie diese, sage ihr die Familie, wie sehr sie sich verändert habe. Das erschüttere sie, erzählte Sampa Tembo kürzlich dem «The Guardian». «Ich wurde Teil der Diaspora, mit der ich zwar sympathisiert habe, mich aber nicht dazu gezählt habe.» Sie habe sich nie für eine Vertriebene gehalten.

Dieses Jahr kehrte Tembo wieder nach Afrika zurück. Sie drehte dort Videos und gab Konzerte. Was, wenn ihre Musik nicht ankäme? Nicht verstanden würde? Doch die Ängste der Musikerin waren unbegründet, ihre Auftritte ein Erfolg: «Es war der Wahnsinn», fand sie. Das begeisterte Publikum habe sogar mitgesungen.

Zu Beginn ist auf «The Return» eine Sprachnachricht zu hören: Eine Freundin erklärt Sampa The Great, sie solle keine Zeit für «spirituelle Selbstfindungsscheisse» verlieren und vielmehr ihren Platz als schwarze Frau im Musikbusiness rasch finden. Es scheint, als habe sie diesen Rat befolgt.

Di 26.11. — 20 Uhr

Exil

Hardstr. 245

Eintritt 37 Franken

www.exil.cl