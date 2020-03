Die Stars von morgen heute hören

Be Charlotte

19.30 Uhr

Zukunft, Dienerstr. 33



Der neuste Track der jungen Schottin heisst «Rumours Don’t Work». Er klingt, wie ein Pop-Hit 2020 klingen muss: elektronisch, treibend und vertraut. Die Hundefreundin und Wahlberlinerin zählt erst wenige Fans, gebärdet sich aber auf Instagram bereits wie ein grosser Star. Fleissig postet sie Fotos von ihren farbenfrohen Outfits und Showankündigungen.



Klingt, wie ein Pop-Hit klingen muss: «Rumours Don’t Work» von Be Charlotte. Video: YouTube/BeCharlotteVEVO



Valeras

21 Uhr

Gonzo, Langstr. 135



2015 beschlossen fünf Teenager, gemeinsam eine Band zu gründen. Erst kurz zuvor hatten sie sich an einem Kurs für besonders musikbegabte Jugendliche kennen gelernt. Mittlerweile haben Valeras mit ihren geradlinigen Rocksongs auch gestandene Kollegen überzeugt: Die Engländer spielten unter anderem im Vorprogramm von The Wombats, The Amazons und Drenge.



Buzzard Buzzard Buzzard

21.45 Uhr

Amboss Rampe, Zollstr. 80



«John Lennon Is My Jesus Christ» heisst einer der wenigen Songs von Buzzard Buzzard Buzzard. Seit 2018 lebt das britische Quartett seine Beatles-Verehrung mit nostalgischem Rock ’n’ Roll aus. Angestaubt klingt die Band nie. Vielleicht, weil sie das ganze Rock-Getue nicht ganz ernst meint? Das behauptet Frontmann Tom Rees zumindest in Interviews.



Wargasm

22.30 Uhr

Gonzo, Langstr. 135



Wargasm heisst eine amerikanische Thrash-Metal-Band aus den 80ern. Wargasm heisst aber auch ein junges Duo aus London. Auf Facebook geben Sam Matlock und Milkie Way an, «Angry Songs for Sad People» zu machen. Tracks wie «Lapdance» oder «Gold Gold Gold» sind aggressive, wuchtige und sehr laute Tracks. Thrash-Metal für Millennials halt.



Wuchtig und laut: «Lapdance». Video: YouTube/Wargsam



Keke

22.30 Uhr

Roland Kino, Langstr. 111



Kiara Hollatko ist ausgebildete Jazzsängerin. Seit 2018 rappt die Österreicherin jedoch unter dem Pseudonym Keke. Den Titel ihres ersten Tracks «Donna Selvaggia» hat sie sich auf den Unterarm tätowiert. Die «wilde Frau» steht bei einem Sublabel von Universal unter Vertrag und war bereits auf Platten von Trettmann und Kummer zu hören.



Máni Orrason

23.15 Uhr

Bar Rossi, Sihlhallenstr. 3



Heisse Quellen, Elfen – und unglaublich viele Musiktalente. Máni Orrason bestätigt zumindest das letzte dieser drei Island-Klischees: Bereits mit seinem ersten Song hält sich der Teenager drei Wochen lang auf Platz 1 der isländischen Charts. 2018 veröffentlichte er sein zweites Album «I Woke Up Waiting». Darauf klingt Orrason wie ein ausgeglichener Pete Doherty.



Neues aus Island: Mani Orrason. Video: YouTube/Máni Orrason



Radar Festival

Sa 7.3. ab 17 Uhr

Diverse Orte

Eintritt 50 Franken

www.radarfestival.ch