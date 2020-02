DIY-Star mit Millionen Klicks

«Halsey planscht mit Lover in Schweizer Pool», titelte «20 Minuten» kurz nach dem diesjährigen Valentinstag. Die Pendlerzeitung hatte gar ein Foto vom Badevergnügen der amerikanischen Popsängerin aufgetrieben. In den Kommentaren häufte sich die Frage: «Wer ist das?» Mindestens 2,5 Millionen Menschen könnten das locker beantworten.

So viele Fans hat Halsey alleine auf Facebook. Noch viel mehr Leute kennen die reduzierten Electro-Pop-Songs: Die zwei ersten Alben wurden in den USA mit Platin ausgezeichnet. Nummer 3 ist kürzlich erschienen. Gut möglich, dass «Manic» ähnlich erfolgreich wird.

«You Should Be Sad» von Halsey. Video: YouTube/Halsey

Die heute 25-Jährige ist ein DIY-Star. Erste Klicks sammelte Halsey mit einer Taylor-Swift-Parodie, die sie auf Youtube stellte. 2014 teilte sie auf Soundcloud den eigenen Song «Ghost». Mehrere Labels boten ihr daraufhin einen Vertrag an. «Ich werde nie unehrlich sein», stand einst auf der Homepage von Halsey. Weder in ihren Liedern («ich schreibe über Sex und übers Traurigsein»), noch in den zahlreichen Interviews.

Die Welt weiss von ihrer schwierigen Kindheit. Vom Suizidversuch als Teenager und der Fehlgeburt, die sie während eines Auftritts erlitten hat. Sie spricht über ihre psychischen Probleme und dass sie an Endometriose leidet. Mit dieser Offenheit zeigt sie, dass sich niemand für etwas verstecken muss. Egal, ob er ein Normalo oder ein Star ist.

Mo 2.3. — 20 Uhr

Samsung Hall

Hoffnigstr. 1

Eintritt 65 / 77 Franken

www.samsunghall.ch