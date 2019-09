Drei Konzerttipps aus der Redaktion

Night BeatsDi 19.30 Uhr, Exil, Hardstr. 245

www.exil.cl

blues Danny Lee Blackwell ist das einzig beständige Mitglied von Night Beats. Für sein viertes Album «Myth of a Man» holte sich der Amerikaner prominente Unterstützung: Produzent war Dan Auerbach, Frontmann von The Black Keys. So entstand ein packendes, Blues-inspiriertes Album.

Seine Musik inspiriert: «Drastic Measures» von Bayonne. Video: YouTube/Bayonne Music

BayonneSa 20 Uhr, Papiersaal, Kalanderplatz 6

www.papiersaal.ch

ambient Mehrere Alben hat Roger Sellers unter seinem bürgerlichen Namen ver­öffentlicht. Dann legte er sich das Pseudonym Bayonne zu und releaste unter diesem das Album «Drastic Measures» (2019). Vertrackter Ambient-Pop, der manchmal an Animal Collective erinnert. Bayonne ist Support vom amerikanischen Popmusiker SYML.

Produzierten ein Aufwändiges Musikvideo: Night Beats mit ihrem Song «No Cops». Video: YouTube/Night Beats

The HormonesSa 20.20 Uhr, El Lokal, Gessnerallee 11

www.gessnerallee.ch

punk Nach einem Auftritt in einer Fernsehsendung beschlossen The Hormones, ­zukünftig den Mainstream zu meiden. Die Bandbesetzung wechselte, der Sound wurde noch punkiger. 2018 veröffentlichten die Chinesinnen ihr Debütalbum «Beckon». Darauf zeigt sich die Band selbstbewusst und sozialkritisch – und eckt damit in China ziemlich an. (evh)

Rocken auch Festivals: Die 4-köpfige Band aus Chengdu, China. Video: YouTube/ FakeMusicMedia FakeLoveMusic