Endlich sind sie im Fernsehen

Fast drei Millionen Menschen haben ­Local Natives mit ihrem Auftritt in der «The Ellen Show» erreicht. Sie sei sehr aufgeregt gewesen, schreibt die Band später auf ihrem Facebookprofil. Doch die Musiker haben «When Am I Gonna Lose You» perfekt performt. Er ist einer von Ellen DeGeneres diesjährigen ­Sommerhits. Überhaupt liebt die amerikanische TV-Frau die Band «sooo sehr», wie sie in der Anmoderation verkündete.

Local Natives sind sich solche Geständnisse gewohnt. Bereits mit ihren ersten Konzerten und dem Auftritt an renommierten SXSW Festival lösten die Kalifornier 2009 Begeisterung aus. Der erste Longplayer «Gorilla Manor» (2010) war für den Musikblog «Pitchfork» eine der besten ­Neuerscheinungen, und die deutsche Internetseite «Laut.de» schrieb: «Dieses Debütalbum fegt aus den Socken.» Doch nicht nur mit ihren reduzierten, aber facettenreichen Indie-Pop-Songs punkteten die fünf Musiker.

Das Video hat schon mehr als 2 Millionen Klicks: «When Am I Gonna Lose You» von Local Natives. Video: YouTube/Local Natives

Auf ihrem Bandblog ­dokumentierten sie akribisch und sympathisch den Anfang ihrer Karriere. Die Songs schrieben Local Natives damals im Kollektiv, das Cover – ein bemaltes Bandfoto – war gemeinsam gestaltet. Das Geld für die Aufnahmen trieben die Freunde selbst auf.

Mittlerweile setzt die Band auf Arbeitsteilung: Die Lieder werden von drei der fünf Mitglieder geschrieben. Doch der Austausch ist noch immer wichtig. Für ihr viertes Album «Violet Street» (2019) verschanzte sich die Band fast ein Jahr in einem Studio. Unterstützt wurde sie dabei vom Produzenten Shawn Everett. Er arbeitet mit Mainstream-Acts, aber auch mit Indie-Grössen wie Grizzly Bear zusammen.

In Interviews erzählt die Band, wie viel Spass ihnen das neuste Album gemacht habe. Wie sie im Studio rumgeblödelt und einfach mal in das Mikrofon gebrüllt habe. So entstand ein Album, das mit jedem einzelnen Song überrascht: Mal dominieren die Gitarren, dann die Streicher. Mal klingen Local Natives wie Coldplay, dann wie die Nullerjahreband von einst. Letztere sind eindeutig die besten Momente der Platte.

Di .10. — 21 Uhr

Rote Fabrik

Seestrasse 395

Eintritt 35 Franken

www.rotefabrik.ch