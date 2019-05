Er gibt hoffnung

«Fake Jazz» nennt Sinkane seine Musik auf Facebook. «Absoluter Genre-Wahnsinn» wäre jedoch treffender. Sinkane mischt Afrobeat-Rhythmen mit Sudan Pop, lässt sich von Krautrock, 70er-Funk, Free Jazz sowie Indie-Rock und Soul inspirieren.

Bevor er seine eigenen Alben veröffentlichte, spielte und probte der Multiinstrumentalist mit verschiedenen Acts, darunter Of Montreal, Yeasayer und Caribou. 2007 erschien schliesslich seine erste EP «Sinisterals».

versprühen positive Energie: Sinkane und seine Band. Video: YouTube/NPR Music

Entstanden ist sie in New York. «Dépaysé» heisst die erste Single des siebten Albums. Es wird Ende Mai veröffentlicht. «Dépaysé» bedeutet «sich aus der gewohnten Umgebung herausgerissen fühlen». Ein Zustand, den der Mittdreissiger noch von seiner Kindheit kennt. Seit Sinkane fünf Jahre alt ist, lebt er in den USA.

Die Familie ist vor der politischen Gewalt im Sudan dorthin geflüchtet. Jetzt fühlt sich Sinkane unter Trumps Regierung auch in den Staaten bedroht. Doch angsterfüllt klingt «Dépaysé» nicht. Das über fünf Minuten lange Lied soll all jenen helfen, die sich frustriert und kraftlos fühlen, schrieb Sinkane in einem offenen Brief. Und so ist «Dépaysé» eine energiegeladene und starke Hymne für Zusammenhalt.

Di — 20 Uhr

Werkk

Schmiedestr. 1, Baden

Eintritt 20 Franken

www.werkk-baden.ch

(Züritipp)