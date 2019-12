Er gilt als Kenner des Reggae

Während des Auftritts mit dem Publikum schwatzen? Für einen House-DJ undenkbar. «Die können auch nur brillant mixen», erklärte David Rodigan vor einigen Jahren in einem Interview. «Darum geht es beim Reggae nicht wirklich.» Der Austausch zwischen den Menschen sei bei dieser Musikrichtung viel wichtiger. Und so spricht Rodigan auf der Bühne «zwischen Platten und manchmal auch, während sie laufen».

David Rodigan ist der bekannteste Reggae-DJ der Welt. In dieser Funktion hat der heute 68-Jährige viel erlebt. Über dreihundert Seiten ist seine Autobiografie dick, die der Engländer vor zwei Jahren veröffentlicht hat. Sie heisst simpel «My Life in Reggae». Eigentlich wollte Rodigan das Buch gar nie verfassen. Doch befreundete Musiker munterten den Senior immer wieder dazu auf, seine Lebensgeschichte niederzuschreiben. Er fing dabei mit seinem ersten Reggae-Crush an: 1964 eroberte Millie Smalls Ska-Hit «My Boy Lollipop» die britische Hitparade – und David Rodigan.

Er kennt sie alle und jeder kennt ihn: David Rodigan ist gefeierter Reggae DJ. Video: YouTube/davidrodigantv

Als junger Mann sammelte Rodigan zwar mit grosser Leidenschaft Platten. Sein Berufswunsch war jedoch Schauspieler. Er ergatterte kleinere Fernseh- und Theaterrollen. Als Radiomoderator war er aber erfolgreicher. 1978 erhielt er auf BBC Radio London seine erste eigene Sendung.

Rodigan legt also seit über vierzig Jahren Reggae auf. Doch der DJ und Moderator betont immer wieder: Da er weder schwarz noch Jamaikaner oder Rastafari sei, fühle er sich als Aussenstehender, «aber mittlerweile auch ein bisschen als Botschafter dieser Musik».

