Er importierte Elektro nach Europa

Spricht – oder eher schwärmt – in der Clubszene jemand von Serge, ist sofort klar, dass Serge Verschuur gemeint ist. Denn Serge überzeugt so nachhaltig, dass er auf seinen Nachnamen verzichten kann. 1992 gründete er in Rotterdam sein Label Clone – und brachte den Sound von Detroit und Chicago nach Europa.

Bald releasten auf Clone grosse Namen wie Dexter und Mike Dehnert. Das Detroit-Duo Drexciya veröffentlichte auf dem Label mehrere Alben, darunter 2002 auch seinen allerletzten Longplayer «Grava».

Die «Beats in Space»-Mixe sind eine Art Meilensteine für einen DJ: Serge war nach 9 Jahren wieder bei Tim Sweane in New York. Stream: Soundcloud/Beats In Space

Doch Serge blieb offen gegenüber allen Genres – und brachte immer wieder Italo-Disco-Tracks heraus. Solche hörte er bereits als Kind. «Für viele war es jedoch billige Tanzmusik ohne künstlerischen Anspruch. Aber ich bin darauf angesprungen», erinnerte er sich vor einiger Zeit in einem Interview.

Schon als Bub schnitt er seine Lieblingssongs mit, obwohl er sich damals eigentlich mehr für Sport als für Musik interessierte. Ende der 80er besuchte Serge eine Freundin in Amsterdam. Dort landete der Teenager im Roxy. Es war der erste Club in Holland, in dem ausschliesslich House und Acid liefen. «Es hat mich total umgehauen», erinnerte sich Serge. Er war begeistert von der «verrückten neuen Welt», fing an Platten zu kaufen und aufzulegen.

Auch junge Zürcher finden Platz auf dem Label von Serge: Look Like mit seinem Sommerhit «Garden of Eden». Video: YouTube/Look Like - Topic

Mittlerweile arbeiten beim Clone Leute, die bei der Gründung des Labels noch Kleinkinder waren. Dass er eine neue Generation für seine Musik begeistern konnte, ist für Serge der ultimative Beweis, dass er niemals einem kurzweiligen Trend verfallen ist – und immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat.

Fr — 24 Uhr

Zukunft

Dienerstrasse 33

Eintritt 20 Franken

www.zukunft.cl

