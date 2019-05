Er spielt sanft und subtil

Amerikanische Teenager stehen meist auf Gitarrenrock, sagt Anthony Naples. Er und seine Clique hatten aber in den Nullerjahren einen anderen Geschmack. «Weirdo Shit» nannte es der DJ und Produzent im Gespräch mit dem Blog «Pitchfork».

Inspiriert von den Grossen

Naples erzählte, wie er im Keller Aphex Twin, Ceephax Acid Crew und Black Dice gehört habe. «Illegale Downloads waren für mich keine Option», so Naples. Deshalb hat der Jugendliche bald sein ganzes Taschengeld in CDs investiert. «Person Pitch» von Panda Bear wurde sein Lieblingsalbum. Er hatte es in den Schulferien entdeckt. Sitzt Naples heute mit fast dreissig in einem Flugzeug, lässt er noch immer diesen Longplayer laufen.

«It’s kind of whacky, but it comes from the heart», sagt Anthony Naples über seinen eigenen Podcast.

Der DJ und Produzent ist viel unterwegs, seit er vor sieben Jahren mit seiner EP «Mad Disrespect» den Durchbruch geschafft hatte. Auf dem Release bewegt sich Naples zwischen Chicago House, Detroit Techno und Minimal. Als «Outsider House» bezeichnen einige Journalisten den Sound von Naples.

Denkt nicht in Genres

Was Anthony Naples von dieser Genrebezeichnung hält? «Sie ist völliger Blödsinn», erklärte der New Yorker. «Sie sagt überhaupt nichts aus.» Ob er sich mit der Einordnung eines Fans mehr anfreunden könnte? Dieser schrieb über «Mad Disrespect»: «Die EP klingt wie alles, was in den 25 Jahren erschienen ist – aber trotzdem anders. Irgendwie leichter, sanfter und subtiler.»

Ende 2018 veröffentlichte Anthony Naples seinen zweiten Longplayer «Take Me with You». Ein gelungenes House-Werk, auf dem Tracks und Stimmungen ineinanderfliessen. Kaum war es erschienen, stand Naples wieder im Studio: Das dritte Album soll bereits in diesem Sommer zu kaufen sein.

Zukunft

(Züritipp)