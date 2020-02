«Es dreht sich alles um mich»

«Durch meinen Auftritt am Eurovision Song Contest wurden Menschen in aller Welt dazu motiviert und inspiriert, ihr Leben in die Hand zu nehmen und für sich einzustehen.»«Luxemburger Wort», Juli 2019

«Ich fühle mich als Conchita in der Öffentlichkeit und auf der Bühne wohl, ich fühle mich stärker, als es Tom in der Öffentlichkeit wäre.»«Planet Interview», Mai 2015

«Ich bin mit Mädchenkleidern in den Kindergarten gegangen. Meine Mutter hatte Angst, dass ich deshalb ausgelacht werde, aber das ist nicht passiert.»«Augsburger Allgemeine», Juni 2019

«Ich bin ein Mensch, der sehr gerne aus seiner Komfortzone tritt. Ich will mich

weiterentwickeln, ich will lernen, und ich will Dinge ausprobieren.»«T-Online», Juli 2017

«In meiner Welt dreht es sich nur um mich. Ich habe ja nur ein Leben, und das hätte ich gern so schön, wie es nur geht.»«Die Zeit», November 2019

«Ich liebe es, Kommerzpop zu konsumieren. Aber wichtig ist, dass man sich selbst und die ganze Branche nicht so ernst nimmt, weil: Es ist immer noch Unterhaltung und keine Herzchirurgie.»«Wiener Zeitung», März 2015

«Englisch ist ein Stück weit leichter zu singen, ich merke aber, dass ich zuletzt eine

grosse Liebe zu meinem Dialekt entwickelt habe. Das geht so weit, dass mich bei Interviews manch einer nicht verstanden hat.»«Nordbayern.de», November 2019

«Ich würde wahnsinnig gerne in einem James-Bond-Film mitspielen. Ich sehe mich da

in fast allen Rollen, um ehrlich zu sein. Aber ich bin auch daran interessiert, mein eigenes Leben zu verfilmen, so exzentrisch, wie ich bin, was denn sonst.»«MDR.de», September 2019

