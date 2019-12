Hallo 2020: Hier wird gefeiert!

Silvester im Hive

Wer Silvester im Hive feiert, muss Durchhaltewillen zeigen: Die Party dauert bis zum zweiten Januar. Zürcher DJs wie Animal Trainer, Gigi Gonzales und Jimi Jules sorgen dafür, dass während der XXL-Feier niemals die Stimmung kippt. Sie alle legen auch unter dem Jahr häufig im Club an der Geroldstrasse auf.

Hive, Geroldstr. 23

Di 31.12., 22 Uhr, Eintritt 40 Franken

www.hiveclub.ch

Speeddating Silvesterparty

Bevor diese Single-Party startet, gibt es ein grosses Speeddating. Wer daran teilnimmt, hat zehn Kurztreffen mit Unbekannten. Die grosse Liebe war nicht darunter? Bis 3 Uhr kann man weitere Flirtbereite kennen lernen – beim Apéro riche, beim Anstossen mit dem Cüpli und beim Tanzen.

Basilica, Heinrichstr. 273

Di 31.12., 18.30 Uhr, Eintritt 140 / 60 Franken

www.speeddating.ch

Silvesterrock

Lieber Bandshirt als Anzug, lieber Chucks statt Stöckelschuhe und ganz sicher lieber Bier als Prosecco? Dann ab an die Silvesterparty im Exil. Auf drei Floors legen DJ Andy, Mick Memphis und Ryan Riot die ganze Nacht lang Rock auf – von aktuellen Indie-Songs über Mainstream-Hits bis zu Genre-Klassikern.

Exil, Hardstr. 245

Di 31.12., 23 Uhr, Eintritt 25 / 35 Franken

www.exil.ch

The Golden 20s

20er Wer möchte, kann sich vor dieser Party im Restaurant Terrasse durch einen Mehrgänger futtern. Für diese Dinner-Gäste ist die «The Golden 20s» in der Limmatbar gratis. Wer sich kostümiert, darf ebenfalls kostenlos mittanzen. Um die «heitere Musik» – so die Organisatoren – kümmert sich DJ Agroovin.

Limmatbar, Limmatquai 82

Di 31.12., 21 Uhr, Eintritt 10 Franken

www.bindella.ch

Silvester

Wer diese Party besucht, kann noch das Feuerwerk bewundern: Türöffnung ist erst um 1 Uhr. Ab dann werden lokale DJs wie Andreas Ramos auflegen. Am Neujahrstag macht Frieda`s Büxe nur kurz Pause: Bereits um 21 Uhr geht es mit dem «Nachtisch» weiter. Stargast ist dann die House-DJane Iris Menza.

Frieda`s Büxe, Friedaustr. 23

Mi 1.1., 1 Uhr, Eintritt 30 Franken

www.friedasbuexe.ch

1001 Nacht

Die «1001 Nacht» im Marriott Hotel kostet so viel wie ein Billigflug nach Dubai, ist aber immerhin klimafreund­licher. Mit einer Liveband, einem Buffet und einem Mitternachtssnack wird in das neue Jahr gefeiert. Und auch die Kleinen dürfen mit in den Temporär-Orient – für ihre ­Betreuung wird gesorgt.

MarRiott, Neumühlequai 42

Di 31.12., 19 Uhr, Eintritt 229 Franken

www.marriott.com