Hemmungslos in allen Belangen

Den amerikanischen Schauspieler Nick Offerman kennt man in Europa hauptsächlich wegen seiner Rolle in der mittlerweile abgesetzten Comedyserie «Parks and Recreation». Dort spielte er einen Bürogummi. Wilder wird Offerman im Video zu «Cocaine»: Erst leert er etliche Biere, dann pinkelt er Los Angeles voll. Weder der Hollywood-Schriftzug noch Nicolas Cages Stern auf dem Walk of Fame bleiben trocken.



Nicht ganz jugendfrei: «Cocaine» von Fidlar. Video: YouTube/Fidlar



Das Drehbuch für den Videoclip hat Nick Offerman gemeinsam mit Fidlar geschrieben. Der Song dazu schaffte es 2013 auf das selbst betitelte Debütalbum der Band. Sie wurde vier Jahre zuvor von zwei Brüdern und deren Freunden gegründet. Von Anfang an setzten die Musiker auf das Internet. So erhielten sie bald internationale Aufmerksamkeit – und 2013 an den O Music Awards den «Best Web-Born Artist»-Preis verlieren. Touren mit etablierten Bands wie The Hives, Black Lips und Wavves folgten.



Weg vom oberflächlichen Feierimage



Fidlar wurde als Party-Punk-Band gefeiert – und litt. Die Aufnahmen für das zweite Album verliefen zäh, Sänger Zac Carper verfiel den Drogen. Seine Freundin starb an einer Überdosis. Dunkle Zeiten, die Fidlar auf dem dritten Album «Almost Free» (2019) verarbeiten.



Sie wollen ihr oberflächliches Feierimage loswerden. Dafür greift die Band auf für sie ungewohnte Blasinstrumente zurück. Von ihrem typischen Punk-Rock kommt die Band jedoch nicht los. Und auch die Themen – ­Partys, Drogen, Alkohol – sind geblieben. Nur dass sich Frontmann Zac Carper jetzt einsichtig zeigt – und nicht mehr über besorgte Freunde witzelt.



Fr 30.8. — 20 Uhr

Dynamo

Wasserwerkstr. 21

Eintritt 41 Franken

www.dynamo.ch