Hier wird es besonders bunt

Pride 25Fr 23 Uhr

15 Franken

pop Im Gay-Club im Niederdorf wird das 25-Jahr-Jubiläum der Pride ausgiebig gefeiert. Unter anderem stösst DJ U-Go-Boy an. Der Kölner legt seit fünf Jahren auf. Auf seiner Website schreibt er, dass er die «Partylandschaft von ihrer musikalischen Monotonie befreien will». DJ U-Go-Boy mag Pop und House, bedient sich manchmal aber auch anderer Genres. Ebenfalls aus Köln reist Marcella Rockefeller an. Die Dragqueen heisst bürgerlich Marcel Kaupp. Unter diesem Namen hat der Sänger 2014 die achte Staffel von «Das Supertalent» gewonnen.

Heaven, Spitalgasse 5, www.heavenclub.ch

Free To LoveSa 23 Uhr

20 Franken

trance «Strong In Diversity» heisst das Motto der diesjährigen Pride. An ihm orientiert sich auch die Party in der Alten Kaserne. Gebucht sind Zürcher Trance-DJs, die immer wieder in der Location auflegen. So auch Bobby Bella, der ursprünglich aus Italien stammt. In seiner über 20-jährigen Musikkarriere hat er in den verschiedensten Clubs gespielt und mit Szenelieblingen wie Chris Bekker zusammengearbeitet.

Alte Kaserne, Kanonengasse 10, www.altekaserne.com

Zurich Pride PartySa 23 Uhr

Eintritt 30 Franken

House Die offizielle Afterparty der Pride steigt zeitgleich in zwei Clubs und auf fünf Floors: Im Plaza dröhnen Pop und House von der St. Galler DJ Tanja La Croix aus den Boxen. Im Hive legen Fat Tony aus London und Nancy Goreng aus Amsterdam Deephouse auf. In beiden Locations tanzen ausserdem Schweizer Dragqueens: an der Geroldstrasse Milky Diamond, an der Badenerstrasse Jeff van Phil. Letzterer stolzierte 2017 als pinkes Einhorn verkleidet und auf Stelzen an der Pride mit – und schaffte es mit diesem ausgefallenen Outfit in verschiedene Schweizer Medien.

Plaza, Badenerstr. 109 / Hive, Geroldstr. 5

Milk PrideSa 23 Uhr

10 Franken

pop «Jung, wild und sexy» lautet der Slogan dieser Party. Denn das Heaven senkt in dieser Nacht das Eintrittsalter: Willkommen sind Teenager ab 16 Jahren. Zwei Dragqueens mit DJ-Talent bespassen die Generation Z: Die Hamburgerin Nicki Dynamite ist seit einer Dekade für ihre schrillen Outfits und vielschichtigen Sets bekannt. Die Zürcherin Stella Sanchez ist ein Heaven-Liebling und legt Pop, House und Charthits auf.

Heaven, Spitalgasse 5, www.heavenclub.ch

(Züritipp)