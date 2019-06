«Ich tobe mich aus»

Ihre neue EP kommt jetzt zum Sommeranfang raus, heisst aber «Off Season». Weshalb?

Ich persönlich mag diese Zeit im Süden vor und nach dem Sommer, diese Übergangszeit, in der etwa die Touristenorte komplett ausgestorben sind. Irgendwo zu sein, wo für zwei, drei Monate alle hinwollen, und dann auf einmal niemand mehr. Derselbe Ort bekommt dann plötzlich etwas sehr einsames. Die Nebensaison, also die Off Season, ist für mich somit mehr ein Gefühl, das als Konzept für diese EP diente.



Sind deshalb die Songs teilweise melancholisch?

Ja, aber Off Season ist für mich ein genereller Mood. In den Songs geht es etwa um zwei Menschen, die sich aneinander herantasten, versuchen rauszufinden, was sie wollen und was sie sind. Sie sind auch in einer Art Zwischensaison.



«Ich hatte immer schon eine heterogene Musikbiografie und wollte auch nie in einer Schublade landen.»Stereo Luchs, Musiker

Inwiefern ist «Off Season» anders als Ihre früheren Releases?

Der Gesang ist ruhiger, teilweise geflüstert und hat somit fast Performance-Charakter. Ausserdem habe ich mit neuen Beats experimentiert. Aber ich versuche ohnehin nie, an die letzte Veröffentlichung anzuknüpfen.



Haben Sie deshalb anstatt eines Albums eine EP veröffentlicht?

Ja, eine EP mit fünf Liedern darf für mich mehr Schlagseite haben. Ich konnte die Stimmung in allen Songs durchziehen. Bei einem Album wäre das irgendwann zu repetitiv.



Singt über zwei Menschen, die sich annähern: Stereo Luchs neuer Song «2Blaui». Video: YouTube/Stereo Luchs

Linear scheint bei Ihnen nichts, Sie bewegen sich auch stets zwischen den Genres.

Ich hatte immer schon eine heterogene Musikbiografie und wollte auch nie in einer Schublade landen. Ich habe meine Wurzeln zwar im Dancehall, und auf diese greife ich immer wieder zurück, aber ich bediene mich der verschiedenen Musikrichtungen. Bin ich nun Rapper, Sänger oder Musiker? Ich weiss es selbst nicht. Ich kann mich in allen Genres austoben, ohne dass ich erklären muss, weshalb ich als Rapper nun singe oder als Sänger nun rappe. Das finde ich befreiend.



Einer Ihrer Spitznamen, den man immer wieder hört, ist ‹Puppa›. Was bedeutet er?

Er ist ein Relikt aus meinen Anfangszeiten, als ich noch stärker in der Reggea- und Dancehall-Szene verwurzelt war. In Jamaika nennt man sich untereinander kumpelhaft «Puppa», es kommt eigentlich von Papa, also Vater. Aber es ist eigentlich wie «Bro» in der Hiphop-Szene.



Fr 7.6. — 22 Uhr

Stall 6

Gessnerallee 8

Eintritt 30 Franken

www.stall6.ch



(Züritipp)