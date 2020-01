Ihm geht es nicht um den Fame

Die Songtitel auf dem Album «What If» von Hauschka wirken verzweifelt. «I Can’t Find Water» heisst der Opener, weitere Tracks «Nature Fights Back», «My Kids Live on Mars» oder «Constant Growth Fails». Als ein Journalist des «Tagesspiegels» den Pianisten und Komponisten auf die Titel ansprach, meinte dieser: «Die Songnamen drehen sich um Probleme, die mir nahegehen.» Und die trotz jahrzehntelanger Debatte nie gelöst worden seien.

Als Vater überlege er sich öfter, in welcher Welt seine Kinder später zurechtkommen müssen. «Wird es genügend Wasser geben? Werden sie auf dem Mars leben müssen?» Hauschka findet, dass sich jeder Mensch diese Fragen stellen müsse. «Man muss sich aber nicht in Debatten verlieren», so der Musiker, der sich selbst als nachdenklichen Optimisten bezeichnet.

Experimentiert mit dem Klavier: Hauschka. Video: YouTube/NPR Music

«What If» ist im Frühling 2017 erschienen. Es war das erste Album des Deutschen, seit er für den Kinofilm «Lion» die Musik komponiert hatte. Der Soundtrack machte Hauschka in Hollywood berühmt und brachte ihm gar eine Oscar-Nomination ein. In Interviews stellte der Musiker aber immer wieder klar, dass er mit diesen Songs schlicht einen Auftrag erledigt habe: «Letztendlich war der Regisseur tonangebend.»

Das Drama mit Dev Patel in der Hauptrollen sei sehr emotional und gefühlvoll gewesen. «Die Musik dazu sollte auch den Justin-­Bieber-Fans gefallen.» Müsste er solche massentaugliche Stücke auch an seinen Konzerten spielen, würde er vermutlich die Krätze kriegen.

Soundtracks hat Hauschka, der bürgerlich Volker Bertelmann heisst, aber bereits vor «Lion» geschrieben. Und auch danach blieb der Pianist dem Filmbusiness treu. So komponierte er unter anderem die Musik für den amerikanischen Actionstreifen «Hotel Mumbai» (2018) und den deutschen Liebesfilm «Gut gegen Nordwind» (2019). Vor einem Jahr erschien der neuste Longplayer «A Different Forest». Inspiration holte sich Hauschka auf einem seiner vielen Waldspaziergänge.

Natürlich sollen die Lieder klingen, weshalb der Künstler für die Aufnahmen ausnahmsweise auf einen präparierten Flügel verzichtete. Das enttäuschte zumindest den «Musikexpress». Hatte das deutsche Fachblatt Hauschka fünf Jahre zuvor noch als «Avantgarde-Pianisten» gefeiert, so schreibt es jetzt: «Ein bisschen mehr Lust am Experiment darf Hauschka den Fans durchaus zutrauen.» Es hat recht.

