Ihre Karriere begann auf den Strassen Berlins

Sie werde wahnsinnig, wenn sie zu viel Zeit in ihrer Wohnung verbringe, sagte Alice Phoebe Lou kürzlich in einem Interview. Deshalb hält sich die Musikerin auch dann beschäftigt, wenn sie zwischen zwei langen Touren für wenige Tage in ihrer Wahlheimat Berlin ist.

Mit Presseterminen, Videodrehs – und mit spontanen Konzerten auf der Strasse. «Mittlerweile ziehe ich auch schräge Leute an», erzählt die Singer-Songwriterin. Dazu zählt ein hartnäckiger Stalker, gegen den sie gar rechtliche Schritte eingeleitet hat. Auf ihre ­Überraschungsshows möchte Alice Phoebe Lou aber niemals verzichten: «Sie entspannen mich.»

Alice Phoebe Lou mit ihrer Gitarre auf der Bühne: Inzwischen spielt sie auch mit Band. Video: YouTube/Alice Phoebe Lou

Und sie erinnern die Mittzwanzigerin an den Anfang ihrer Karriere. Mit 19 Jahren brach die Südafrikanerin zu einer ausgedehnten Europareise auf. Als ihr das Geld ausging, wollte sie weder nach Hause gehen noch ihre Eltern um Unterstützung bitten. Erst tanzte sie auf der Strasse mit Feuer – mässig erfolgreich.

Mit reduzierten Coversongs konnte sie schliesslich die Passanten überzeugen. Anfangs war Alice Phoebe Lou von ihrem Erfolg überrascht. Bald fing sie aber an, eigene Songs zu schreiben. Grosse Platten-Label wurden auf die zarte ­Sängerin aufmerksam. Doch diese schlug alle Angebote aus. «Ich will den Menschen Gefühle vermitteln, statt zu versuchen, einen Hit zu schreiben.»

2019 ist mit «Paper Castles» das zweite Album von Alice Phoebe Lou erschienen. Die Instrumentalisierung ist reduziert, die Stimme engelshaft. Es geht um den Mond, die Sterne und fremde Galaxien. Einige der zehn Songtexte sind jedoch auch weltlich. Alice Phoebe Lou singt dann über Feminismus, Selbstbestimmung und Freiheit. Dass das Album am internationalen Frauentag erschienen ist, ist laut ihr jedoch Zufall.

