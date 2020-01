Junger Countrystar in Zürich

Er ist aktuell der grösste Countrystar

Seit er als Teenager das Countryduo Brooks & Dunn gehört hat, ist Brett Eldredge ­besessen von dem Genre. Mittlerweile gehört der 33-Jährige selbst zu den grossen Country-Superstars. Bereits mit seiner Debütsingle «Raymond» landete er 2010 einen Riesenhit. Vier Alben später schätzen Internetquellen Eldredges Ver­mögen auf rund 5 Millionen Dollar.



Er lässt seine Fans seit Jahren warten

Nach drei regulären Alben und einer Weihnachtsplatte drosselte Brett Eldredge seinen Output – und lässt die Fans seit 2017 auf einen neuen Longplayer warten. Im letzten Sommer verkündete der Musiker jedoch, dass er an Songs arbeite. Sie seien tiefgründiger als alle anderen, die er bisher veröffentlicht habe. Ob Eldredge auf dem neuen Album auch Klavier spielen wird? Das Instrument hat der Amerikaner erst kürzlich erlernt.



Er träumt von einem Jazzalbum

Bereits sein Weihnachtsalbum «Glow» war jazziger als die vorherigen zwei Veröffentlichungen. Beim Release 2016 stellte Brett Eldredge klar: «Ich versuche nicht, ein ­anderer Künstler zu sein.» Doch eines Tages möchte er gern ein komplettes Jazzalbum veröffentlichen. Schliesslich habe ihn das Genre als Musiker stark geprägt.



Romantisch mit Hund: «Love Someone». Video: YouTube/Brett Eldredge



Er ist Pariser

Eldredge wurde nicht in der französischen Hauptstadt geboren. Sondern in Paris im US-Bundesstaat Illinois. Heute lebt der Countrysänger in Nashville. Er erinnere sich aber immer noch oft an seine Wurzeln, so Eldredge in einem Interview. Deshalb nannte er sein zweites Album «Illinois» (2015). Ausserdem heisst sein Hund Edgar – so wie das County, in dem Paris liegt.



Er liebt seinen Mischlingshund Edgar

Seit 2016 ist Eldredge stolzer «Dog Dad». Mischlingsrüde Edgar ist auf dem Insta- gramkanal des Sängers omnipräsent. Seinen grössten Auftritt hatte das Tier jedoch im Musikvideo von «Love Someone»: An der Seite seines Herrchens erlebt es allerlei Romantisches – vom Candle-Light-Dinner bis zum Sonnenuntergang-Gucken. Lokale Zeitungen bezeichnen Edgar gar als «Nashvilles beliebtester Hund» – und einige Fans lauern Eldredge nur seinetwegen auf.



Mi 22.1. — 20 Uhr

Kaufleuten

pelikanplatz 18

Eintritt 55 Franken

Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft

www.kaufleuten.ch