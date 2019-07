Musik ist ihre Sucht

Weitere Highlights des Stadtsommers

Do 25.7.–Sa 27.7., Fr 2.8., Sa 3.8.

Prader & Knecht

Americana und Folk, die mit reichlich Szeneprominenz an den Instrumenten noch mehr Wind in die Segel bekommen.

Do 25.7., 21 Uhr, Turbinenplatz



Steiner & Madlaina

Das Duo ist mit seiner Backing-Band Romantik Kommission seit knapp zwei Monaten auf Tour – und sagenhaft gut eingespielt.

Do 25.7., 22 Uhr, Turbinenplatz



Nicolas Stocker Solo

Irgendwo zwischen neuer Musik, Minimal und Freier Improvisation lässt der Schlagzeuger sein Instrument in einem neuen Licht erscheinen.

Fr 2.8., 22 Uhr, Park Sihlhölzli



James Varghese

Der Multiinstrumentalist (Holm, Diskret, Odd Beholder) und Mitbegründer vom Label Quiet Love Records erhält eine Carte blanche, die er zu nutzen weiss.

Sa 3.8., 21 Uhr, vor dem Helsinki Klub



Bitter Moon

Das Duo pendelt zwischen Lugano und Zürich. So trifft tropisches Südfeeling auf elektronische Nordvibes und verschmilzt zu einem filmischen Gesamtkunstwerk.

Sa 3.8., 22 Uhr, vor dem Helsinki Klub