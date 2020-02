Reine Songs im Einklang mit den Elementen

Die vergangenen drei Jahre waren für Patrick Watson keine einfache Zeit: Der Kanadier verlor seine Mutter, sein langjähriger Drummer stieg aus, und er erlebte eine aufreibende Scheidung. Nach Tourneen kam er in ein leeres Haus ohne seine Kinder zurück.

Watson hätte also genug Gründe gehabt, auf dem aktuellen Album «Wave» zusammen mit seiner Band – die seit 2003 einfach Patrick Watson heisst – in der Dunkelheit und Trauer zu versinken. Doch der 40-Jährige betont in Interviews gerne, er wolle nicht zurückschauen, sondern es gehe auf «Wave» um einen neuen Blick auf das Leben, um einen «Reset». «Ich ertrinke nicht. Ich schwimme», sagte er einst.

«Here Comes The River» von Patrick Watson. Video: YouTube/Patrick Watson

Das Wasser als reinigendes und wiederkehrendes Element, das Altes wegträgt und Neues bringt. «Sometimes you’ve got to burn to keep the storm away», singt Watson auf «Here Comes the River» – manchmal muss man brennen, um den Sturm fernzuhalten.

Aus Patrick Watson ist auch auf «Wave» keine Power-Band geworden, deren Gefühle überborden. Der Klang ist weich, das Piano immer noch das Hauptinstrument des Sängers, dazu kommen elektronische Tupfer, musikalische Ausflüge nach Spanien oder zum Jazz wie in «Strange Rain». Melodie und Text sind dicht verwoben, die Songs sorgsam konstruiert: Watson war schon immer ein sehr talentierter Songschreiber.

Natürlich ist da auch Melancholie, wenn ein Stück vielsagend «Broken» heisst, aber die war bei diesem Musiker stets vorhanden. «Eine der schwierigsten Lektionen, die ich in den letzten vier Jahren gelernt habe, ist: wann man schwimmen sollte und wann nicht», sagte Patrick Watson der kanadischen Zeitung «The Globe and Mail». «Ich versage immer noch dabei, aber manchmal habe ich Erfolg. Ich muss die Welle ihr Ding machen lassen, bis ich wieder atmen kann.»

