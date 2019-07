Donavon FrankenreiterFree (2004)

Ferienmodus an! Der absolut beste Song für einen Roadtrip durch unbekannte Gefilde. Er passt immer, aber seine besondere Wirkung entfaltet er, wenn die Stimmung mal im Keller ist. Denn diesem Gute-Laune-Song kann sich niemand entziehen, und die Mundwinkel wandern sofort wieder nach oben.



Ferienmodus an: «Free» von Donavon Frankenreiter. Video: YouTube/donavonfrankenreiter





Jimi JulesWays of the Sun (Remix) (2019)

Letzten Sommer war ich mit Freundinnen an einer Outdoorparty in Berlin direkt an der Spree. Jimi Jules drehte an den Plattentellern. Doch auf der sandigen Tanzfläche herrschte gähnende Leere. Mit etwas Mut stürmten wir sie und erlebten die Partystunden des Jahres. Dieser Track weckt diese schöne Erinnerung.



Sorgte für die Partystunden des Jahres: «Ways of the Sun» im Remix von Jimi Jules. Video: YouTube/The Institution





Whilk & MiskyRain Dance (2016)

Es ist heiss, die Luftfeuchtigkeit hoch, die Wolken ziehen auf: Sommergewitter? Perfekt! Denn genau für den Moment wurde dieser Song geschrieben. Schuhe aus, Musik an – und «Rain Dance».



Regentanzmodus an: «Rain Dance». Video: YouTube/WhilkAndMiskyVEVO