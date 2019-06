Unser Leben mit Take That

«Could it be magic» (1992)



Als dieser Song die Charts stürmte, hatte ich durchaus ein Faible für junge Briten. Allerdings für die der Band Depeche Mode. Take That haben mich nicht interessiert. Dass es so und nicht anders gewesen ist, davon war ich eigentlich überzeugt, bis ich unlängst «Could it be magic» wieder hörte und feststellen musste, dass ich erschreckend gut mitsingen kann. Also nur den Text. Diese unangenehm hohe Tonlage bekomme nicht einmal ich als Frau hin. Entweder habe ich in den letzten 27 Jahren erfolgreich verdrängt, dass ich doch ein Take That-Fan war oder einfach vergessen, wie omnipräsent diese Jungs und ihre Musik einst gewesen sind. (ish)



Magisch war's: «Could it be magic». Video: YouTube/Take That



«Apache» (aus der Doku «The Party: Live at Wembley», 1993)



Es war weniger der Song als die Performance, die mich damals wochenlang an den kastigen 90s-Fernseher fesselte: Das Licht, die Outfits – Hotpants, Jeansrock, Zebrahut –, der rappende Robbie Williams und Gary Barlow, der schrill übers Keyboard klimpert, während die restlichen drei Boyband-Mitglieder mit Breakdance- bis Vogueing-Einlagen über die Bühne wirbeln. Dieser Wembley-Moment zieht mich noch heute in den Bann. (Melanie Biedermann)



Diese Outfits: «Apache». Video: YouTube/Take That



«Back for Good» (1995), Teil 1



Es war das Jahr unserer Einbürgerung, aber mein Vater hängte den TT-Buben trotzdem das polnische Plural-i an und nannte sie, inspiriert vom Refrain ihres Giga-Hits, konsequent und mitleidig lächelnd «Want-You-Backi». Ich tus ihm bis heute gleich. (psz)



«Back for Good» (1995), Teil 2



Erschienen 1995. Ok. Schön. Ein Liebeslied. In der Zeit flüsterte LL COOL J aber «Doin it» und Ol’ Dirty Bastard grölte «Ouuh baby i like it raw». Robbie Williams, ein Bad Boy? Eben: Auch hier hatte bei mir Ol’ Dirty die Nase vorn. Und auch wenn man KRS One auf seinem zeitgleich erschienen, selbstbenannten Album nicht jedes Wort glauben muss, er war zumindest real. Und nicht made. Take That? Nicht mein Ding. (nia)



«Back for Good» (1995), Teil 3



1995, das Album «Nobody Else» von Take That rotierte auf diversen Teenie-Stereoanlagen – so auch auf meiner. Es kam die Woche, in der sich einer der Songs – ihr Überhit «Back for Good» – von einem liebenswerten Ohrwürmchen in eine hartnäckige Klette verwandelte. Der Grund? Jeweils um 4 Uhr morgens sprang der falsch getimte CD-Player an und Take That versuchten immer verzweifelter «back for good» zu sein. (Christa Helbling)

Der Überhit: «Back For Good». Video: YouTube/Take That



«Never Forget» (1995)



Obwohl sich der Höhepunkt von Boybands mit meinem Höhepunkt als Teenager überschnitt, habe ich nie für Gruppen geschwärmt. Ich fand es recht unrealistisch, aufs Mal mehrere Boys toll zu finden und konzentrierte mich jeweils gerne auf einen. Auch was Take That angeht, hatte nur einen Schwarm (was ich aber nie zugegeben hätte): Howard Donald. Warum genau, weiss ich heute nicht mehr; er schien mir mit seinen grossen, blauen Augen der ehrlichste von allen zu sein. Am besten gefiel er mir im Video «Never Forget», da trug er sogar Rastas mit Perlen! Jahre später, als ich beim Musik-Sender Viva arbeitete, habe ich Howie kennengelernt, als er in einer von mir mitproduzierten Sendung zu Gast war. Ich glaube, er arbeitete damals als DJ. Er war sehr britisch, höflich und nett. Da war keinerlei Schwärmerei mehr meinerseits, nur der Gedanke: I will never forget him. (cs)



Auch wegen diesem Song vergessen wir die Band nie: «Never Forget». Video: YouTube/Take That



«How Deep Is Your Love» (1996)



Es geht in diesem Lied um Liebe. Wir haben nur Tudutudu, tutududu verstanden. So gingen Take That komplett an uns vorbei, zumindest in dieser Cover-Version. Wir waren für diese Musik zu alt, sie zu sehr Boys, kein Anschluss gabs unter dieser Single. Mädchen aber liebten diese Boys sehr. Und die Liebe war so gross, dass junge Frau nach einem Konzert besinnungslos dem Tourbus nachrannten und zusammenbrachen, als der Bus in der Nacht verschwand. Heute sind diese Frauen um die fünfzig. Robbie Williams haben sie nicht gekriegt. Aber vielleicht sich selber gefunden. Manchmal braucht es für die Liebe einfach ein bisschen mehr Zeit. (bu)



Immer wieder die Liebe: «How Deep Is Your Love». Video: YouTube/Take That



«Patience» (2006)



«Mitte der Neunziger, als Take That ihre erfolgreichste Zeit hatten, ging ich bereits auf die dreissig zu. Ich empfand die Boygroup als Teeniekram. Aber «Patience» war danach irgendwie cool – vielleicht, weil der Song aus dem Jahr 2006 mehr Tiefe hatte als die frühen Hits, vielleicht auch nur, weil Take That unterdessen Männer waren und keine kleinen Jungs mehr. Das machte sie glaubwürdiger.» (Marko Lehtinen)



Musik von Männern: «Patience». Video: YouTube/Take That



«The Flood» (2010)



Mit Take That hatte ich gerade zu den Glanzzeiten der Boyband nichts am Hut, eher wuchs ich mit der Diskussion ‹Backstreet Boys vs. Kelly Family› auf. Doch als 2010 Take That erstmals seit langem wieder in Vollbesetzung losruderten, horchte auch ich auf: «The Flood», diese Reunionshymne, ist ein Meisterwerk – ein Grund, doch noch einmal den Songkatalog der Briten auszuchecken und damit verbunden das talentierte Songwriting von Gary Barlow und Robbie Williams zu entdecken. (Stoph Ruckli)



Die Reunionshymne: «The Flood». Video: YouTube/Take That



(Züritipp)