Wie klingts heute?

Einst war Musik gleichbedeutend mit geistlicher Musik. Zumindest solche, die ernst genommen oder gar notiert werden wollte. Doch in Zeiten erodierender kirchlicher Autorität hat sich diese Art geistlicher Erbauung grösstenteils in die, zugegeben äusserst rege, Nische des Laienchorwesens zurückgezogen. All die Messen und Vespern der letzten Jahrhunderte ziehen nun in regelmässigen Intervallen durch Kirchen und Gemeindesäle des Schweizerlandes.



André Fischer ist dieses Repertoire bestens vertraut. Doch nach 20 Jahren als Leiter des Zürcher Konzertchors stellte er sich die Frage, wie eine geistliche Musik im 21. Jahrhundert eigentlich auch klingen könnte – und liefert mit der «Musica salutaris» eine bemerkenswerte Antwort.



Weihnachtsbotschaft trifft auf rätoromanische Lyrik



Denn Fischer vertont nicht einfach eine der hinlänglich bekannten Bibelstellen. Vielmehr verschmilzt er sie im Libretto mit ­Texten unterschiedlichster Provenienz und öffnet dadurch den Rahmen des Geistlichen hin zu einer allgemeineren Spiritualität, wie sie heute vielfach verbreitet ist. Da kann dann schon mal die Weihnachtsbotschaft von Papst Franziskus unmittelbar neben einem Gedicht der rätoromanischen Lyrikerin Luisa Famos zu stehen kommen.



Ein pluralistisches Prinzip, das auch die Musik prägt. Chorsätze von Heinrich Schütz dienen der Partitur als Gerüst, sind Ausgangs- und Bezugspunkt von Fischers Klängen. Beide werden jedoch zusätzlich durch Einspielungen ab Tonträger ergänzt.



So beginnen die Grenzen zu verschwimmen, Neu und Alt, Live und Konserve verbinden sich zu etwas ganz Eigenem. Kein leichtes Unterfangen. Aber mit seinem langjährigen Chor und Musikern des Zürcher Kammerorchesters an der Seite sollte es ­Fischer ­gelingen, seine Idee von zeitgenössischer, geistlicher Musik umzusetzen.



So 1.9. — 17 Uhr

Kirche Fraumünster

Eintritt 20 bis 90 Franken

www.zuercherkonzertchor.ch