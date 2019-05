Wo DJ Spotify an diesem Wochenende auflegt

HitmachineFr 23 Uhr

Hiltl Club, St. Annagasse 16

www.hiltl.ch

Es soll ja Leute geben, für die «Das, was im Radio läuft» ein akzeptabler Musikgeschmack ist. Sie werden an der Hitmachine glücklich. Aber auch jene, ­welche Songs von Spice Girls, Tatu und Take That ironisch als ihre «Guilty Pleasures» bezeichnen, werden sich an der wöchentlichen Party vergnügen.

Hits Hits Hits: Die Spice Girls mit Wannabe. Video YouTube/Spice Girls

Straight Outta Office Fr 17.30 Uhr

Widder Garage, Augustinerhof 1

www.widderhotel.com

Die 90er waren Ihr Jahrzehnt, aber von zu viel Pop kriegen Sie Ohrenschmerzen? An der After-Work-Party im Widder kriegen die üblichen 90er-Hits Gesellschaft von Hip-Hop-Tracks aus dieser Zeit.

ZeitgeistSa 23 Uhr

Exil, Hardstr. 245

www.exil.cl

Auf zwei Floors tummeln sich an dieser Party die Indie-Fans: Auf der ­grossen Fläche legen DJ Andy Kraftklub, Von Wegen Lisbeth, Faber und AnnenMayKantereit auf. DJ Ryan Riot kümmert sich um den kleineren Floor. Dort lässt er Songs von Oasis, Wombats, Pixies und Bloc Party laufen – also jene Klassiker, die an keiner Indie-Party fehlen dürfen.

90s ReunionSa 23 Uhr

Hard One, Hardstr. 260

www.hardone.ch

Auch diese regelmässige Partyreihe widmet sich den 90ern. Doch die drei DJs G Brown, Soul Child und Tony Colazzo setzen in ihren Sets neben den üblichen Club-Hits auch auf weniger oft gespielte Dancehall- und Hip-Hop-Tracks. Einzige Bedingung: Sie sind zwischen 1990 und 1999 entstanden.

Pure 90sSa 23 Uhr

Escherwyss, Hardstr. 305

www.escherwyss.com

Wer nicht mehr zu den Hits von Britney Spears, Vengaboys und Scooter tanzen mag, blättert in den alten «Bravo»-Ausgaben, spielt etwas auf Nintendo-­Konsolen oder schaut Ausschnitte von ­Serien, die in den 90ern gross waren.

Sorgt immer für gute Stimmung: Scooter mit seinem Hit «How Much Is The Fish?». Video: YouTube/Scooter

TomcatSa 23 Uhr

Kater, Kanonengasse 33

www.kater-rockt.ch

Nach dem Konzert der amerikanischen 90er-Rockband Alice in Chains vertragen die Fans keinen Genre-Schock. Deshalb kümmert sich der Kater um die Aftershow. Der Club lässt DJ ­Gremel und seine Kollegen bis in die frühen Morgenstunden ähnliche Bands auflegen. Zum Beispiel Nirvana, Pearl Jam, Flogging Molly und Cage The Elephant.

(Züritipp)