Angriff auf YB-Zug – Wer war unter den Sturmhauben? In Burgdorf wird vier Männern aus dem Raum Zürich der Prozess gemacht. Sie sollen an einer Attacke auf einen YB-Fanzug beteiligt gewesen sein.

Im August 2017 griffen rund 25 FCZ-Fans in Herzogenbuchsee einen YB-Fanzug an. (Symbolbild) Foto: Manuel Zingg

Die Attacke beginnt um kurz vor 17 Uhr, als der Extrazug mit den YB-Fans Halt macht. Sie ist kurz, sie ist heftig. Rund 25 Vermummte marschieren auf den Zug zu, einige haben Schlagstöcke dabei, andere die Hosengürtel gezückt. Es sind wohl Anhänger des FC Zürich. Und sie wollen rein.

Es passiert am 19. August 2017, am Bahnhof Herzogenbuchsee. In den Stunden vor dem Spiel zwischen den Berner Young Boys und dem FC Zürich, vor einer müden Nullnummer im Letzigrund.

In Burgdorf läuft seit Donnerstag der Prozess gegen vier Männer, die unter Sturmhauben und Schals zum Angriff auf die Zugformation und Berner Fussballfans angesetzt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern beschuldigt die Männer diverser Delikte, darunter des Landfriedensbruchs und der Gewalt und Drohung gegen Beamte sowie der Sachbeschädigung.

Ob die vier an jenem Augusttag tatsächlich in Herzogenbuchsee waren – das ist die zentrale Frage dieses Prozesses und die Antwort darauf alles andere als eindeutig. Ihre Anwälte bestreiten eine Beteiligung vehement. Die Männer selbst verweigern vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau die Aussage.

Hiebe, Schläge und Pfefferspray

Den Prozessauftakt machen drei Mitarbeitende der Schweizerischen Bundesbahnen. Sie sind als Zeugen geladen. «Ich dachte, ich bin in einem schlechten Film», sagt der Lokführer der Extrafahrt über die Sekunden vor dem Angriff. In Dreier-, vielleicht Viererreihen seien sie angerückt, gibt die Zugchefin zu Protokoll. Die Stimmung sei extrem aggressiv gewesen. «Es het klöpft u tätscht.»

Als der Zugchef die Gruppe auf dem Perron sah, wusste er: «Das kommt nicht gut.» Er wies eine Handvoll wartender YB-Fans an, einzusteigen. Er gab dem Lokführer das Signal. Er selbst versuchte die Türe vor ihm von Hand zu schliessen. Durch die halb geöffnete Tür kassierte er einen Hieb von einer Schlagrute. Er zog sich dabei eine Rissquetschwunde zu. Wenig später sei das Fenster im Wagon nebenan zerborsten. Pfefferspray wurde ins Innere gesprüht. Gemäss der Anklage bekamen mehrere Fahrgäste etwas davon ab. Einer musste sich übergeben.

Weiter vorne im Zug verschafften sich einige Angreifer Zutritt. Ein YB-Fanverantwortlicher stellte sich ihnen in den Weg. Auch er ist als Zeuge da und berichtet von mindestens vier Vermummten und einem Schlag in die Magengrube. Es spricht von einer für ihn «neuen Qualität», weil der Angriff so früh und noch im Raum Bern stattfand.

Dann fuhr der Zug los. Zum harten Kern der YB-Fans war keiner der Angreifer vorgedrungen – und umgekehrt. Die letzten Angreifer zogen die Notbremse, hebelten eine Tür auf, verschwanden.

Schwierige Beweisführung

Darum also sitzen die Männer in Burgdorf vor Gericht. Drei sind anwesend, der vierte lässt sich entschuldigen – Corona-Symptome. Alle sind sie in ihren Zwanzigern, mehrheitlich berufstätig, teilweise einschlägig vorbestraft. Er ist da, der Impuls, drei Schuldige zu sehen. Aber die Juristerei, sie funktioniert nicht so.

Rund eine halbe Stunde nach der Attacke von Herzogenbuchsee filmten Kameras auf der Autobahnraststätte Kölliken die Ankunft von drei Autos. Männer, die ausstiegen. Die Kantonspolizei Bern spielt Standbilder der Aufnahmen der Stadtpolizei Zürich zu, mit der Bitte einschlägig bekannte Figuren der FCZ-Fanszene zu identifizieren. Offenbar vermuteten die Beamten, einige der Angreifer auf der Rückreise vom Tatort zu ertappen.

Gleichzeitig erhielt die Kapo Aufnahmen aus dem Innern des Zuges. Sie zeigen vermummte Figuren, die Angreifer. Gemacht haben soll sie ein Fahrgast. Die Zürcher und Berner Beamten gleichen Informationen ab. Sie glauben einige der Täter erkannt zu haben: einmal vermummt in Herzogenbuchsee, einmal unvermummt in Kölliken. Sie verweisen auf allgemeine Ähnlichkeiten wie Körpergrösse und Statur, auf die schwarzen Trainerhosen und Schuhe mit weissen Sohlen.

Auf den Bildern ist das Auto eines Beschuldigten zu sehen. Ein zweites Fahrzeug ist auf die Mutter eines anderen zugelassen. Einer wurde anhand angeblich übereinstimmender Tattoos identifiziert. Er sagt als einziger in Burgdorf aus – und zwar mit einem einzigen Satz: «Ich war beim Angriff nicht dabei.»

Die Staatsanwaltschaft fordert Freiheitsstrafen zwischen 6 und 10 Monaten sowie Bussen. Die Verteidiger verlangen vollumfängliche Freisprüche für alle vier Männer. Weil die Beweisführung nicht nachvollziehbar sei, die Tattoos eben gerade nicht übereinstimmten. Weil die Anklageschrift zu vage sei und der Anklagegrundsatz verletzt. Das ist die Ausgangslage vor der Urteilsverkündung vom Freitag. .

( SDA / tag )