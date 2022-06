Glosse über Reisen im SBB-Ruheabteil – Zugfahrt des Grauens Unser Autor hat sich versehentlich in eine SBB-Ruhezone gesetzt. Während der darauffolgenden Zugfahrt schlug ihm tiefe stille Verachtung entgegen. Ane Hebeisen

In der Ruhezone der SBB kann es ganz leicht zu Unruhen kommen. Foto: SBB

In Fragebögen, die man prominenten Menschen zur Beantwortung überlässt, steht oft folgende Erkundigung: Wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig wild gefühlt? Darauf gab es schon einige hübsche Antworten. Kuno Lauener etwa meinte: «Kürzlich, als meine Tochter zu mir sagte, ich sei ein Kran.» Und der Musiker King Pepe fühlte sich das letzte Mal so richtig wild, als er eine Fliege bei lebendigem Leibe frass – sie war ihm beim Velofahren in den Mund geflogen.