Zu Hause zu arbeiten, kann ein Plus für Arbeitnehmende und Unternehmen sein. Doch ohne digitale Intfrastruktur geht es nicht. Foto: Imago Images

Hätte nicht die Pandemie es erzwungen, es hätte wohl noch länger gedauert, bis sich so manches Unternehmen einen Ruck gegeben und seinen Angestellten wenigstens zeitweise ermöglicht hätte, das Büro nach Hause zu verlegen.

So sehr man das begrüssen kann, richtig super-easy ist es keineswegs für alle. Die Balance zwischen Arbeit und Privatleben ist schwieriger herzustellen. Familien mit kleineren Kindern oder gar Alleinerziehende tun sich besonders schwer, weil ja wegen der Viruskrise auch Krippen und Schulen nicht zuverlässig die Betreuung der Kleinen garantieren können. Ganz besonders leiden die ärmeren Schichten, die oft nicht genug Platz in ihren Wohnungen und keine ausreichende IT-Ausstattung zur Verfügung haben. Heimarbeitsplätze sollen keine Einfallstore für Hacker sein. Und was sich natürlich mit digitalen Hilfsmitteln kaum erreichen lässt, ist die Art von Kommunikation, die nur bei persönlichen Treffen möglich ist.