Ehe in Italien – Zum Altar mit Steuerbonus? In Italien versucht die rechtspopulistische Lega die «natürliche Ordnung» bei Hochzeiten wiederherzustellen. Doch sie hat die Rechnung ohne die katholische Kirche gemacht. Oliver Meiler aus Rom

Wer kirchlich heiratet, soll in Italien von einem Steuerbonus profitieren: Ein frisch getrautes Ehepaar posiert für ein Foto auf den Treppen des Nationaldenkmals Vittoriano in Rom. Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

Frommer Eifer kann auch einmal schrecklich unselig sein, um nicht zu sagen: nachgerade gottlos. Die Italiener debattieren über einen Gesetzesvorschlag der rechtspopulistischen Lega, notabene eine Regierungspartei im Land. Demnach sollen Paare, die in der Kirche heiraten, einen Steuerbonus in Höhe von bis zu 20’000 Franken erhalten.

Fast alles dürften sie von den Steuern absetzen: die Blumen, den roten Teppich, das Hochzeitskleid natürlich, den Friseur, das Make-up, den «Wedding-Reporter», wie man die Hochzeitsfotografen heute auch in Italien nennt, das Essen im Restaurant, die sakrosankte Torte, die nicht minder sakrosankten Bonbonnieren, wohl auch den Wurfreis. Wer sich hingegen zivil trauen lässt, so steht es im ersten Entwurf, würde nichts kriegen – «nulla». Auch homosexuelle Liebende wären ausgenommen vom finanziellen Anreiz des Staates.

Eine politische Provokation? Oder eher blanke Einfältigkeit?

Rosenkranz und ideologische Standarten

Domenico Furgiuele, stellvertretender Fraktionschef der Lega in der Abgeordnetenkammer und Erfinder der Idee, erklärte seinen Vorstoss in den Medien so: «Die Italiener haben für uns gestimmt, damit wir die natürliche Ordnung der Dinge wiederherstellen, die Traditionen, die italienische Zivilisation.» Und diese alte Ordnung stehe nun mal quer zur Welt der LGBT. Ausserdem nehme die Zahl der Trauungen vor dem Priester stärker ab als jene vor dem Zivilbeamten.

Die Italiener sagen in solchen Fällen: Da hisst eine Partei ihre ideologischen Standarten, für alle sichtbar, um ihre Identität zu schärfen. Die Lega von Matteo Salvini hält sich neuerdings für eine Verteidigerin des katholischen Konservativismus, zumindest lockt sie damit eine gewisse Wählerschicht. Salvini tritt plötzlich mit Kreuz am Hals und Rosenkranz in der Hand auf.

«Die Ehe ist ein Sakrament, das kauft man nicht»: Selbst Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, äusserte sich kritisch zum Vorstoss. Foto: Imago Images / Independent Photo Agency Int.

Nur, die Nummer mit der absetzbaren kirchlichen Hochzeit ist in so vielerlei Hinsicht verschroben und offen verfassungswidrig, dass sich nicht nur politische Gegner empörten. Auch in Italien sind Staat und Kirche schliesslich schon lange getrennt. Die sozialen Medien liefen über mit ironischen Kommentaren, so richtig ernst mochte die Geschichte dort niemand nehmen. Das Amt von Premier Giorgia Meloni liess ausrichten, dass die Regierung damit nichts zu tun habe, offenbar wusste sie auch nichts davon: Die Lega brachte die Initiative am Sonntag ein, eine Art Überfall.

Besonders bedenkenswert und kritisch fiel aber die Reaktion der katholischen Kirche aus. Erzbischof Vincenzo Paglia, Präsident der Päpstlichen Akademie für das Leben, sagte der Zeitung «Corriere della Sera», er halte die Idee für grundlegend falsch: «Die Ehe ist ein Sakrament, das kauft man nicht. Ein gläubiger Mensch heiratet nicht in der Kirche, weil er die Kosten von den Steuern abziehen kann – wenigstens hoffe ich das.» Gottlos fromm eben.

Das war dann wohl die Kritik zu viel. Nur Stunden nach dem Überfall stand Domenico Furgiuele der Sinn nach einer Deeskalation: In der Parlamentsdiskussion zum Gesetz, sagte der Abgeordnete, werde man ja sicher auch über eine Ausweitung des Bonus auf zivile Hochzeitspaare reden. Es war der Versuch eines Rückziehers, die Standarte hängt ramponiert im Wind.



Oliver Meiler ist Italienkorrespondent. Er hat in Genf Politikwissenschaften studiert. Autor des Buches «Agromafia» (dtv, 2021). Mehr Infos @OliverMeiler

